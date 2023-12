A- A+

república tcheca Faculdade de Artes de Praga, cenário de ataque a tiros, está fechada até janeiro No local, um estudante matou 14 pessoas e feriu outras 24 em 21 de dezembro

A Faculdade de Artes da Universidade Carolina de Praga, onde um estudante matou 14 pessoas em 21 de dezembro, anunciou, nesta sexta-feira (29), que permanecerá fechada pelo menos até o final de janeiro.

Os responsáveis do corpo docente tcheco acrescentaram que não vão obrigar os alunos a fazerem as provas no final deste semestre, que termina em 12 de janeiro, permitindo-lhes adiar suas tarefas.

O atirador, um estudante de 24 anos, matou 14 pessoas e feriu outras 24 no local antes de cometer suicídio.

"Todas as avaliações serão realizadas de forma voluntária e o seu formato poderá ser modificado mediante as circunstâncias”, indicou um comunicado da faculdade.

O ataque chocou a República Tcheca, um país de 10,8 milhões de habitantes, membro da União Europeia e da Otan, onde esse tipo de ataque é muito raro.

Segundo a polícia, o jovem também estaria por trás do assassinato, em 15 de dezembro, de um homem e de seu bebê de dois meses nos subúrbios de Praga, e no dia do ataque a tiros teria matado o pai dentro da casa onde eles moravam.

