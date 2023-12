Faculdade em Jaboatão forma primeira turma do programa Mais Médicos em Pernambuco

A- A+

A Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes, no município homônimo, localizado na Região Metrpolitana do Recife, oferta o curso de medicina desde 2018, e formou, na manhã desta terça-feira (12), a primeira turma de profissionais do Programa Mais Médicos (PMM) em Pernambuco.

A oferta desse curso faz parte de uma iniciativa federal que visa a ampliar o número de vagas de medicina no País e suprir as necessidades do município em cinco programas de residência médica, como ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica geral e cirurgia geral.

As instituições de ensino que oferecem esse curso superior por meio do PMM assumem um compromisso com o Ministério da Educação (MEC). Dentre eles, o repasse de contrapartida financeira à gestão local do SUS, via Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (Coapes).

Esses recursos podem ser destinados a quatro modalidades: capacitação dos profissionais da Rede Pública de Saúde; aquisição de equipamentos; reforma ou construção de locais para abrigar os serviços públicos de saúde; e pagamento de bolsas de residência médica.

Investimento

Quando o curso da Afya Jaboatão começou a operar, em 2018, a instituição repassou cerca de R$ 50 milhões ao município em recursos para reforma, ampliação e novas instalações na rede pública de saúde, bem como aquisição de equipamentos, capacitação de profissionais e bolsas de residência médica.

Participaram da solenidade lideranças locais e representantes da Afya Jaboatão. O momento contou ainda com uma palestra da médica pediadra Ana Escobar, com o tema: "Inovação e Responsabilidade na Formação Médica: avanços de um futuro imediato".

Ana Escobar é doutora pediatra pela Universidade de São Paulo (USP) e docente na Faculdade de Medicina da USP, atuando na pesquisa e na educação médica. Ela também é embaixadora do Instituto Jô Clemente e editora de diversas revistas científicas, além de integrar o Comitê Médico do Grupo Afya.

De acordo com uma pequisa feita na Afya Jaboatão, 70% dos alunos desejam atuar na região onde moram, a partir de critérios como melhores oportunidades de trabalho (67%), morar próximo da família (61%), qualidade de vida (59%) e plano de carreira (53%).

"Estamos muito felizes em formar esta primeira turma do programa Mais Médicos em Pernambuco. Nossos alunos têm demonstrado a responsabilidade do ensino que ofertamos aqui e, ao serem inseridos desde o primeiro período em cenários de prática junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), estão se tornando médicos que dominam os princípios de complexidade, excelência e humanização", destaca Vanessa Piasson, diretora-geral da unidade.

Com 29 anos, natural do município de Lagarto, no Centro-Sul de Sergipe, Maiara Xavier sempre sonhou ser médica. Após tentar ingressar no curso de medicina na Universidade Federal de Sergipe durante sete anos, ela concluiu medicina na Afya, como aluna bolsista do Programa Mais Médicos (PMM).

Maiara vai tentar entrar na residência de clínica médica. Depois de concluir a especialização, o objetivo é trabalhar no interior, onde surgir oportunidade. “As cidades do interior carecem de assistência médica e nem todos os recém-formados hoje em dia têm a mentalidade de querer trabalhar lá. Vim de uma cidade carente de saúde e conheço bem essa realidade. Eu sou do povo”, ressalta.

Galba Florêncio, 38 anos, é natural de São Joaquim do Monte, Agreste de Pernambuco. Formou-se em enfermagem e exerceu a profissão por sete anos, na sua cidade e em Caruaru. Sempre teve o desejo de ser enfermeira. No exercício profissional, dedicava-se bastante aos pacientes e em algumas situações percebia que, se fosse médica, poderia ajudar ainda mais na assistência.

Foi quando surgiu a vontade de fazer medicina, e todos os colegas médicos a apoiaram, dizendo que ela tem o perfil para o curso. “Fui me encorajando até que prestei vestibular para a Afya Jaboatão”, conta.

"A instituição possui um grau de excelência em tudo: professores, conteúdo teórico e prático, estrutura e serviços. Pretendo atuar no Programa Mais Médicos em Pernambuco, em UPAs e clínicas de Jaboatão dos Guararapes. Também penso em fazer residência em ginecologia e obstetrícia", explica a profissional.

Veja também

OPERAÇÃO HINSBERG Influencer alvo da PF sobre desvio de produtos para produção de drogas, Renato Cariani se pronuncia