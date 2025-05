A- A+

EDUCAÇÃO Faculdade Medicina do Sertão: excelência técnica e humanização Com nota máxima no MEC, a faculdade trouxe para Arcoverde padrão de ensino de alta qualidade; vestibular acontece em 4 de junho, com prova online

No coração do sertão pernambucano, uma instituição vem promovendo impacto significativo na região e, direta e indiretamente, na vida de grande parte da população.

Há quase cinco anos, a Faculdade Medicina do Sertão (FMS) se instalou em Arcoverde e, com uma grade curricular moderna, vem investindo em uma formação que alia excelência técnica e humanização dos profissionais.

A FMS abriu suas portas em agosto de 2020, em Arcoverde, e é uma das quatro faculdades do Grupo Mandic, que também está presente em Campinas, Araras e Limeira, no estado de São Paulo.

Com nota máxima no Ministério da Educação (MEC), a FMS trouxe para o sertão pernambucano o mesmo padrão de ensino de alta qualidade oferecido em suas outras unidades, o que inclui: corpo docente altamente qualificado; infraestrutura de ponta, com centros de simulação realísticos; clínica-escola própria (Mandic São Leopoldo - Unidade Arcoverde); inserção dos estudantes em campo de prática desde o primeiro período.

Portas abertas no Sertão

A vinda da Faculdade Medicina do Sertão para Arcoverde tem, como um de seus principais impactos, a oferta de novos profissionais sendo formados com vistas à atuação na localidade, suprindo uma carência histórica na região.

“Nós somos uma instituição que veio pelo programa Mais Médicos, exatamente para atender uma carência de profissionais médicos na região – Arcoverde tinha uma média de 1,6 médicos para cada mil habitantes, um índice extremamente baixo. Então, a Faculdade Medicina do Sertão veio para reverter essa realidade”, destaca o diretor da FMS, Arthur Filgueiras.

Natural do Recife, a estudante Mirela Rêgo, 28 anos, é uma dessas futuras médicas que irá atuar na região. Anteriormente formada em Administração de Empresas, ela encarou o antigo sonho de ser médica, prestou o vestibular da FMS e foi para Arcoverde, cursar Medicina.

Mirela Rêgo é aluna do 8º período de Medicina, na FMS | Foto: Paullo Almeida

Hoje, ela está no 8º período da FMS e reside em Pesqueira, município vizinho a Arcoverde. “O combinado era passar só um período em Arcoverde e pedir transferência para o Recife. Mas, então, eu fiz laços de amizade, me adaptei à cidade, à faculdade, aos professores, ao método de ensino que, para mim, era novo”, lembra Mirela, que decidiu fixar residência e atuar na região.

Com a resiliência de quem encarou mudar de cidade e cursar algo totalmente novo, Mirela vem acompanhando as mudanças que a faculdade vem possibilitando.

“Hoje, a gente vê o potencial que a faculdade tem ainda de conquistar todo o Sertão e todo o Agreste, com mais médicos em formação, com mais hospitais abrindo. E em uma região com cidades que são carentes ainda da Medicina, né? E a gente sabe que a faculdade traz com ela esse potencial de transformação”, pontua.

“A FMS não atende somente à cidade de Arcoverde. Nós recebemos pacientes e estamos contribuindo com a formação de médicos que estarão atuando, por exemplo, na cidade de Afogados da Ingazeira, na cidade de Serra Talhada, nos demais que formam a VI Geres [Gerência Regional de Saúde], da qual Arcoverde é sede”, destaca Arthur Filgueiras.

Humanização

Para se formar um bom médico, é preciso ir além da formação meramente técnica, que é, sim, imprescindível, mas de nada vale quando se negligencia a formação humanística daquele profissional. Ou seja: o bom médico não apenas trata a doença, ele cuida do paciente.

A Faculdade Medicina do Sertão preza tanto pela excelência técnica em sua formação como pelos valores humanos que devem estar presentes na lida médica diária. “Não é possível um médico ser humano sem ter uma boa qualidade técnica e vice e versa”, diz o coordenador do curso de Medicina da FMS, professor Dr. Paulo Santana.

“[A humanização] não pode ser apenas uma palavra, um conceito, ela tem que estar na prática. Então, as práticas da faculdade dialogam com a humanização, seja na relação de um estudante com o outro, dos estudantes com os professores, e vice e versa, e na relação com os pacientes. A humanização faz parte de forma transversal do curso da Faculdade Medicina do Sertão”, explica.

Coordenador do curso de Medicina da FMS, professor Dr. Paulo Santana | Foto: Felipe Ferreira/Divulgação

Aisllan Batista, 30 anos, está no 7º período na FMS e destaca esse viés humanizado com que é tratado o ofício médico no curso.

“Eu acredito que o ponto forte da faculdade é essa abordagem humanizada. Os professores são muito acessíveis, a gente tem um contato com o paciente desde o início do curso. Somos estimulados a ter uma uma visão voltada realmente para esse cuidado com o paciente, para esse tratamento humanizado. É uma faculdade que abriu pelo programa Mais Médicos, então, tem uma ideologia diferente, que segue o que preconiza o SUS”.

Pesquisa

Airton Vieira, 47 anos, está no 10º período de Medicina na FMS. Ele tem formação anterior em Odontologia e atua como cirurgião buco-maxilo facial no Hospital Regional do Agreste. Resolveu conciliar a atividade profissional com o curso de Medicina, também, o sonho de uma vida.

Ele destaca a atenção da FMS na qualificação técnica dos estudantes, a partir do apoio às práticas de pesquisa, intercâmbios e participação em congressos.

“Na FMS, você tem oportunidade do PIC, que é o projeto de iniciação científica, de fazer um projeto de extensão, de trabalhar a questão social com a comunidade na qual a faculdade está inserida”, diz Airton.

Alunos da FMS contam com centros de simulação realístico | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

“A questão, também, de sempre incentivar o aluno a se aperfeiçoar no campo da pesquisa, de ir fazer uma apresentação científica em outra cidade. Durante a graduação, tive a oportunidade de ir para dois congressos fora: um no Rio de Janeiro, de Ortopedia e Traumatologia, pago pela faculdade; e um congresso de Cirurgia Craniofacial, em que fui apresentar um trabalho. Então, a faculdade incentiva o aluno a produzir,” constata.

Vestibular

A Faculdade Medicina do Sertão está abrindo suas portas para receber novos estudantes, oportunizando essa formação de excelência técnica e humana para quem deseja seguir a carreira médica.

O vestibular para a FMS 2025.2 está com inscrições abertas no site (https://medicinadosertao.com.br/vestibular-fms-2025/), com prova online a ser realizada no dia 4 de junho de 2025.

