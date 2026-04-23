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RECIFE Faculdade promove mutirão com mamografia e assessoria jurídica gratuita no Recife Ação "Facen Cidadã" acontece nesta sexta-feira (24), no bairro da Boa Vista; interessados devem fazer o agendamento prévio presencialmente até às 17h desta quinta (23)

Com o objetivo de facilitar o acesso a serviços essenciais para a população de baixa renda, a Faculdade Central do Recife (Facen) realiza, nesta sexta-feira (24), a edição 2026 do projeto Facen Cidadã.



Durante todo o dia, das 8h às 17h, a sede da instituição, localizada na Boa Vista, área central do Recife, oferecerá gratuitamente exames de saúde, orientações jurídicas e consultoria profissional para moradores das comunidades do entorno.

Um dos principais serviços disponíveis será o rastreio do câncer de mama. Por meio de uma parceria com o mamógrafo móvel da Prefeitura do Recife, serão oferecidas 80 vagas para mulheres (cis e trans), na faixa etária entre 50 e 74 anos. Além da mamografia, o público poderá realizar testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, além de aferição de pressão e testes de glicemia.

O mutirão também contará com o suporte do curso de Fisioterapia, que oferecerá atendimentos voltados para o alívio de dores musculares e articulares, além de procedimentos de estética, como drenagem linfática e limpeza de pele. De acordo com a instituição, a iniciativa busca integrar a academia e a sociedade, proporcionando aos alunos a prática profissional com impacto social direto.

No campo jurídico, professores e estudantes prestarão consultoria em áreas como Direito de Família - incluindo divórcios, pensão alimentícia e guarda de filhos -, além de orientações trabalhistas, previdenciárias e de consumo. Para quem busca inserção no mercado de trabalho, haverá um balcão de carreiras com auxílio na elaboração de currículos.

Agendamento

Devido à oferta limitada de algumas vagas, os interessados devem realizar um agendamento prévio na recepção da faculdade ainda nesta quinta-feira (23), até as 17h. Para a realização da mamografia, é necessário apresentar o CPF e um comprovante de residência no Recife.

SERVIÇO

Quando: Sexta-feira, 24 de abril, das 8h às 17h

Onde: Rua Velha, nº 34, Boa Vista, Recife

Agendamento: Presencial, nesta quinta (23), até as 17h

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