Faculdade Senac oferece vagas gratuitas em cursos de graduação para a terceira idade

A- A+

Com o objetivo de facilitar o acesso ao ensino superior para a terceira idade, a Faculdade Senac Pernambuco, por meio do Programa Faculdade Aberta à Terceira Idade (Fati), anunciou nesta terça-feira (28) a abertura de um processo seletivo gratuito voltado para pessoas com mais de 60 anos.

As oportunidades, que estão disponíveis para os idosos que tenham concluído o ensino médio, são ofertadas nos municípios do Recife, Caruaru e Petrolina. Os interessados podem se inscrever por meio do site da instituição.

No total, são oferecidas 26 vagas entre quatro cursos de graduação nas unidades da Faculdade em Pernambuco.

No Recife, os interessados poderão se inscrever em disciplinas dos cursos de Estética e Cosmética, Design de Moda, Gastronomia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Já em Caruaru, há ofertas nos cursos de Design de Moda e Gastronomia. E em Petrolina, as inscrições estão disponíveis para o curso de Gastronomia.

A iniciativa tem como objetivo principal promover a integração e o desenvolvimento educacional, sociocultural e intergeracional dos idosos. Para tal, o programa oferece suporte adequado aos participantes, incluindo recursos de acessibilidade e apoio pedagógico.

Os detalhes sobre o processo seletivo podem ser conferidos no site da Faculdade Senac ou nas unidades das três cidades. Outra opção é entrar em contato por meio dos telefones 0800.081.1688, que está disponível para a unidade do Recife.

Já em Caruaru e Petrolina, o contato deve ser feito por meio dos telefones (81) 3727.8259/8260 e (87) 3983.7600, respectivamente.

A etapa de inscrição e envio dos documentos será encerrada no dia 3 de janeiro de 2024. Já a divulgação da lista de aprovados para a entrevista acontecerá nos dias 4 e 5 de janeiro de 2024. A previsão é que as aulas sejam iniciadas no dia 15 de fevereiro do próximo ano.



Veja também

Mercosul Senado aprova entrada da Bolívia no Mercosul