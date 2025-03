A- A+

Capacitação Faculdade Senac PE promove workshops gratuitos na área de Enfermagem a partir desta quinta (13) Atividades acontecem no Laboratório de Semiologia e Semiotécnica da instituição, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife

A Faculdade Senac Pernambuco está com inscrições abertas para dois workshops gratuitos voltados para profissionais, estudantes de Enfermagem e qualquer pessoa interessada na área.

As atividades acontecem nesta quinta (13) e sexta-feira (14), sempre às 19h, no Laboratório de Semiologia e Semiotécnica da instituição, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Para participar, basta se inscrever pelo site da instituição. As vagas são limitadas.

O primeiro workshop, no dia 13 de março, terá como tema "Práticas de Enfermagem no Cuidado de Pacientes em Uso de Drenos". A capacitação busca preparar técnicos em Enfermagem para o manejo correto dos drenos, prevenindo complicações e promovendo o bem-estar do paciente. O encontro será conduzido pela professora Karyne Negromonte, especialista em Atenção Primária e Saúde da Família, mestre em Enfermagem pela UPE e doutoranda em Enfermagem pela UFPE.

Já no dia 14 de março, o workshop terá como tema "Reanimação Cardiopulmonar em Adultos", abordando os protocolos atualizados de RCP para garantir um atendimento seguro e eficaz em situações de emergência. A capacitação será ministrada pelo professor Bruno Novaes, coordenador do Programa de Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva da Unimed/UFPE, mestre em Enfermagem pela UFPE e doutorando em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento.

Cada workshop possui carga horária de 3 horas e será uma oportunidade para quem deseja aprimorar conhecimentos práticos e teóricos essenciais para a atuação profissional.

Mais informações pelo telefone (81) 3413-6666.



