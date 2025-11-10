A- A+

Estética Faculdade Senac promove a I Jornada Científica da Estética nesta terça-feira (11) Evento conta com uma programação aberta ao público, a partir das 8h

A I Jornada Científica da Estética da Faculdade Senac ocorre nesta terça-feira (11), a partir das 8h, no Auditório Salão de Eventos e Laboratório de Estética da instituição, em Santo Amaro, na área central do Recife.

Durante a manhã, o público poderá acompanhar palestras com temas como "Ozonioterapia aplicada à estética", ministrada pela doutora Thassia Moura, e "Cosmetologia na prática estética", com a doutora Patrícia Rodrigues.



Já no período da tarde haverá workshops abordando assuntos como "Aromas que acolhem: um toque de bem-estar para o corpo e a alma" e "Cabelo como marcador biológico: a força da avaliação integrativa na estética".

O encontro traz ainda apresentações de trabalhos no laboratório e no salão de eventos da Faculdade Senac. As inscrições para participar gratuitamente do evento devem ser feitas pelo site.

O evento busca apresentar os avanços e fomentar pesquisas relacionadas a práticas na área de cuidados, além de contribuir para a qualificação ética dos profissionais que atuam neste promissor setor de saúde.

"A I Jornada Científica da Estética e Cosmética representa um marco importante para o fortalecimento acadêmico e profissional do setor, alinhando o vigor do mercado com o avanço da produção científica e da formação de novos profissionais", disse a coordenadora do curso de Estética e Cosmética, Andressa Brito.

No momento também será produzido um e-book com os 10 melhores trabalhos submetidos pelo edital, que tratou de "Práticas inovadoras na estética e cosmética".



Os critérios de avaliação dos trabalhos envolvem inovação, aplicabilidade em centros estéticos, caráter social e outros relacionados ao desenvolvimento profissional na área. A apresentação deste material será feita a partir das 15 horas.

Programação do Evento

Manhã

Credenciamento e abertura oficial com palestrante/docente responsável da coordenação do curso - 8h às 8:30h

"Jato de plasma na ação estética" | Esp. Thabata Amaral, biomédica estética, esp. estética facial e estética avançada - 8:30h às 9:10h

"Ozonioterapia aplicada à estética" | Dr.ᵃ Thassia Moura, enfermeira e farmacêutica mestre e doutora em saúde - 9:10h às 9:50h

"Cosmetologia na prática estética" | Dr.ᵃ Patricia Rodrigues, esteta cosmetóloga, Esp. Educação superior, Msc. Patologia e doutora em saúde coletiva - 9:50h às 10:30h

"Alopecia padrão feminino como identificar e principais vias de tratamento?" | Janaina Falcone, farmacêutica e terapeuta capilar - 10:30h às 11:10h

Tarde

Workshop 1: Cabelo como marcador biológico: a força da avaliação integrativa na estética | Professora Larissa Araújo | Laboratório Multifuncional de Beleza - 13:30h às 15:30h

Workshop 2: Aromas que acolhem: um toque de bem-estar para o corpo e a alma | Professora Simone Pereira | Laboratório de Estética - 13:30h às 15:30h

Apresentação de trabalhos | Salão de eventos - 15:30h às 17:30h

Serviço:

"I Jornada Cientifica da Estética"

Quando: 12/11/2025

Local: Auditório Salão de Eventos e Laboratório de Estética da Faculdade Senac

Endereço: R. do Pombal, 57 - Santo Amaro, Recife

Horário: 8h

Evento gratuito

Inscrições

