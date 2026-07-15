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Formação Fadurpe apoia formação voltada à educação escolar indígena em Pernambuco Projeto beneficiará educadores dos povos Kambiwá e Xukuru de Cimbres com investimento de R$ 196 mil nos municípios de Ibimirim e Pesqueira

A Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe) vai apoiar a execução do projeto "Ação Saberes Indígenas na Escola - Povos Kambiwá e Xukuru de Cimbres", que promoverá a formação continuada de professores indígenas em Pernambuco.

A iniciativa é coordenada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) com investimento global de mais de R$ 196 mil. O projeto vem sendo executado desde junho deste ano e segue até dezembro deste ano.

O objetivo do projeto é fortalecer a educação escolar indígena por meio da valorização dos saberes tradicionais, da interculturalidade e da formação de educadores que atuam diretamente nas comunidades.

No total, a iniciativa beneficiará 80 professores indígenas dos povos Kambiwá, no município de Ibimirim, e Xukuru de Cimbres, em Pesqueira, além de alcançar lideranças, estudantes e comunidades por meio das atividades desenvolvidas ao longo da formação.

O projeto é financiado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI), e executado pela UFRPE com apoio administrativo e financeiro da Fadurpe.

Como funciona?

A formação é organizada em seis módulos presenciais, abordando temas relacionados à educação intercultural, identidade, territorialidade, fortalecimento das línguas e culturas indígenas e práticas pedagógicas contextualizadas.

Também estão previstos seminários de abertura e encerramento, produção de materiais didáticos e publicação de dois e-books, um dedicado a cada povo participante, registrando experiências, metodologias e conhecimentos construídos durante o projeto.

Além da realização das atividades formativas, os recursos serão destinados à logística dos encontros, deslocamento de participantes e palestrantes, produção audiovisual e apoio técnico necessário para garantir a execução das ações nos territórios indígenas.

De acordo com a secretária-executiva da Fadurpe, Ellen Viegas, apoiar iniciativas como essa significa investir na valorização da diversidade e no fortalecimento das políticas públicas de educação.

"A Fadurpe tem orgulho de apoiar projetos que promovem inclusão, valorizam os saberes tradicionais e fortalecem a educação pública. Contribuir para a formação de professores indígenas é também colaborar para a preservação das identidades culturais e para a construção de uma educação cada vez mais democrática, plural e conectada com os territórios", destacou.

Coordenado pela professora Mariana Albuquerque Dantas, da UFRPE, o projeto integra o programa Saberes Indígenas na Escola, política pública do Governo Federal voltada ao fortalecimento da educação escolar indígena em todo o país.

“O projeto é resultado da busca incessante de professoras e professores indígenas por sua formação continuada e pela garantia de direitos para seus povos", comentou Mariana Albuquerque.

Com o apoio da Fadurpe, a expectativa é contribuir para a qualificação da educação indígena em Pernambuco, fortalecendo o protagonismo dos povos Kambiwá e Xukuru de Cimbres e ampliando o acesso a processos formativos construídos a partir de seus próprios conhecimentos, territórios e modos de vida.

Com informações de assessoria

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