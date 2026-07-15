Fadurpe apoia formação voltada à educação escolar indígena em Pernambuco
Projeto beneficiará educadores dos povos Kambiwá e Xukuru de Cimbres com investimento de R$ 196 mil nos municípios de Ibimirim e Pesqueira
A Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe) vai apoiar a execução do projeto "Ação Saberes Indígenas na Escola - Povos Kambiwá e Xukuru de Cimbres", que promoverá a formação continuada de professores indígenas em Pernambuco.
A iniciativa é coordenada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) com investimento global de mais de R$ 196 mil. O projeto vem sendo executado desde junho deste ano e segue até dezembro deste ano.
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O objetivo do projeto é fortalecer a educação escolar indígena por meio da valorização dos saberes tradicionais, da interculturalidade e da formação de educadores que atuam diretamente nas comunidades.
No total, a iniciativa beneficiará 80 professores indígenas dos povos Kambiwá, no município de Ibimirim, e Xukuru de Cimbres, em Pesqueira, além de alcançar lideranças, estudantes e comunidades por meio das atividades desenvolvidas ao longo da formação.
O projeto é financiado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI), e executado pela UFRPE com apoio administrativo e financeiro da Fadurpe.
Como funciona?
A formação é organizada em seis módulos presenciais, abordando temas relacionados à educação intercultural, identidade, territorialidade, fortalecimento das línguas e culturas indígenas e práticas pedagógicas contextualizadas.
Também estão previstos seminários de abertura e encerramento, produção de materiais didáticos e publicação de dois e-books, um dedicado a cada povo participante, registrando experiências, metodologias e conhecimentos construídos durante o projeto.
Além da realização das atividades formativas, os recursos serão destinados à logística dos encontros, deslocamento de participantes e palestrantes, produção audiovisual e apoio técnico necessário para garantir a execução das ações nos territórios indígenas.
De acordo com a secretária-executiva da Fadurpe, Ellen Viegas, apoiar iniciativas como essa significa investir na valorização da diversidade e no fortalecimento das políticas públicas de educação.
"A Fadurpe tem orgulho de apoiar projetos que promovem inclusão, valorizam os saberes tradicionais e fortalecem a educação pública. Contribuir para a formação de professores indígenas é também colaborar para a preservação das identidades culturais e para a construção de uma educação cada vez mais democrática, plural e conectada com os territórios", destacou.
Coordenado pela professora Mariana Albuquerque Dantas, da UFRPE, o projeto integra o programa Saberes Indígenas na Escola, política pública do Governo Federal voltada ao fortalecimento da educação escolar indígena em todo o país.
“O projeto é resultado da busca incessante de professoras e professores indígenas por sua formação continuada e pela garantia de direitos para seus povos", comentou Mariana Albuquerque.
Com o apoio da Fadurpe, a expectativa é contribuir para a qualificação da educação indígena em Pernambuco, fortalecendo o protagonismo dos povos Kambiwá e Xukuru de Cimbres e ampliando o acesso a processos formativos construídos a partir de seus próprios conhecimentos, territórios e modos de vida.
Com informações de assessoria