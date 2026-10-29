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Meio Ambiente Fadurpe inicia estudo sobre mudanças climáticas em territórios indígenas e quilombolas Estudo vai analisar vulnerabilidades socioambientais, participação comunitária e questões de gênero para subsidiar estratégias de adaptação e políticas públicas no Semiárido

A Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe), vinculada à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), anunciou nesta quinta-feira (29), que realizará a elaboração de um Diagnóstico Socioambiental e Econômico dos territórios dos povos indígenas Atikum e Pankará da Serra do Arapuá e da Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas, ambos em Pernambuco.

Com duração prevista de quatro meses, o trabalho busca produzir informações técnicas que contribuam para entender as condições ambientais, sociais, econômicas, culturais e institucionais dos territórios, além de identificar vulnerabilidades diante das mudanças climáticas e dos processos de desertificação.

De acordo com os organizadores, o estudo também vai analisar os mecanismos de participação social e governança territorial e incorporar a perspectiva de gênero às análises.

A pesquisa será desenvolvida de forma interdisciplinar e participativa, unindo levantamento documental, análise de dados, atividades de campo, entrevistas, grupos focais, oficinas e observação direta.

Também serão produzidos mapas temáticos, que serão combinados com os levantamentos de informações sobre recursos hídricos, uso e ocupação do solo, sistemas produtivos, acesso à água, tecnologias sociais, manejo da Caatinga, áreas degradadas e estratégias locais de adaptação climática.

Fadurpe realiza estudo para analisar vulnerabilidades socioambientais em territórios indígenas e quilombolas de Pernambuco (Foto: Fadurpe/Divulgação)

"A produção de conhecimento precisa estar conectada aos territórios e às pessoas que vivem neles. Apoiar um projeto como este é contribuir para que os saberes das comunidades tradicionais sejam reconhecidos e para que políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas sejam construídas a partir de uma realidade concreta", destacou a secretária-executiva da Fadurpe, Ellen Viégas.

Um dos eixos em que a pesquisa também busca compreender é a forma como as comunidades participam de ações relacionadas às mudanças climáticas e ao uso sustentável dos recursos naturais, além de analisar o papel das mulheres na gestão dos territórios e as lacunas de gênero existentes nesses processos.

A partir dos resultados, segundo os pesquisadores, será construída, de maneira participativa, uma estrutura estratégica para fortalecer a articulação entre comunidades tradicionais e autoridades subnacionais no enfrentamento das mudanças climáticas e da desertificação.

A iniciativa integra o projeto de cooperação técnica “Fortalecendo Capacidades para Combater a Desertificação no Semiárido” (BRA-RS-008), implementado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), sob coordenação técnica do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).

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