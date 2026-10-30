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CONSULTORIA Fadurpe viabiliza diagnóstico sobre mudanças climáticas em territórios indígenas e quilombolas A ação com previsão de quatro meses ocorrerá no Sertão, nos territórios dos povos indígenas Atikum e Pankará da Serra do Arapuá, além da Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas

A Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe) promove consultoria voltada à elaboração de um Diagnóstico Socioambiental e Econômico no Sertão do estado, nos territórios dos povos indígenas Atikum e Pankará da Serra do Arapuá, além da Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas, no Sertão de Pernambuco.



A consultoria vinculada à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) ocorre em meio aos impactos das mudanças climáticas e da desertificação nos territórios.

A iniciativa integra o projeto de cooperação técnica “Fortalecendo Capacidades para Combater a Desertificação no Semiárido” (BRA-RS-008), implementado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), sob coordenação técnica do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).

Com duração prevista de quatro meses, o trabalho busca produzir informações técnicas que contribuam para compreender as condições ambientais, sociais, econômicas, culturais e institucionais dos territórios, além de identificar vulnerabilidades diante das mudanças climáticas e dos processos de desertificação.

O estudo também vai analisar os mecanismos de participação social e governança territorial e incorporar a perspectiva de gênero às análises.

De acordo com a secretária-executiva da Fadurpe, Ellen Viégas, apoiar iniciativas dessa natureza reforça o papel da Fundação na articulação entre conhecimento técnico, desenvolvimento sustentável e impacto social.

"A produção de conhecimento precisa estar conectada aos territórios e às pessoas que vivem neles. Apoiar um projeto como este é contribuir para que os saberes das comunidades tradicionais sejam reconhecidos e para que políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas sejam construídas a partir de uma realidade concreta.", destacou.

A pesquisa será desenvolvida de forma interdisciplinar e participativa, combinando levantamento documental, análise de dados, atividades de campo, entrevistas, grupos focais, oficinas e observação direta.



Também serão produzidos mapas temáticos e levantadas informações sobre recursos hídricos, uso e ocupação do solo, sistemas produtivos, acesso à água, tecnologias sociais, manejo da Caatinga, áreas degradadas e estratégias locais de adaptação climática.

Os resultados serão posteriormente apresentados e discutidos com as próprias comunidades envolvidas.

Outro eixo importante da iniciativa é compreender como as comunidades participam de ações relacionadas às mudanças climáticas e ao uso sustentável dos recursos naturais, além de analisar o papel das mulheres na gestão dos territórios e as lacunas de gênero existentes nesses processos.

A partir dos resultados, será construída, de maneira participativa, uma estrutura estratégica para fortalecer a articulação entre comunidades tradicionais e autoridades subnacionais no enfrentamento das mudanças climáticas e da desertificação.

A coordenadora do projeto, Marilourdes Guedes, considera que a união do rigor técnico com a sabedoria ancestral e à liderança dos povos indígenas e quilombolas transforma as possibilidades.

"O diagnóstico transforma o conhecimento dos territórios e a equidade de gênero em bases reais para a justiça climática, dando protagonismo a quem vive e protege a Caatinga para gerar políticas públicas eficazes", comentou.

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