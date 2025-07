A- A+

Saúde Fael Cordeiro: saiba o que é lipoma, tumor do campeão do BBB 12 O lipoma é um tipo de tumor benigno, formado por células de gordura que normalmente não representa risco à saúde

Fael Cordeiro, campeão do "Big Brother Brasil 12", passou por uma cirurgia para a retirada de um lipoma. Em suas redes sociais, o fazendeiro de 38 anos, que vive em Dourados, no Mato Grosso do Sul, disse que a "cirurgia foi um sucesso".

O lipoma é um tipo de tumor benigno, comum em adultos, formado por células de gordura. Normalmente, esse tipo de tumor não representa risco à saúde. Ele se forma geralmente no tecido subcutâneo, mas pode surgir em qualquer parte do corpo onde haja gordura, incluindo músculos (lipoma intramuscular), órgãos internos e até dentro do crânio (embora isso seja raro).

Pode acometer ambos os sexos, mas é ligeiramente mais comum em homens. Se assintomático, não é necessário tratamento. No entanto, algumas características como crescimento rápido, dor, preocupação estética e compressão de estruturas indicam a necessidade de remoção cirúrgica.

Na maioria dos casos, a excisão cirúrgica, exceto em lipomas intramusculares.

Veja também