A- A+

Capital pernambucana Fael Mariz e Iguinho & Lulinha lançam clipe gravado no Mercado de São José, no Recife O projeto da canção "Baby eu vou te esquecer" ganhou as plataformas digitais nesta sexta-feira (17)

Um novo hit promete agitar o fim de semana dos apaixonados por forró. Fael Mariz e Iguinho & Lulinha lançaram nesta sexta-feira (17), em todas as plataformas digitais, o clipe da canção “Baby eu vou te esquecer”. Gravado no Mercado de São José, na capital pernambucana, o resultado pode ser conferido na página oficial dos artistas no YouTube.

Dançante e eletrizado, como costuma ser o repertório dos artistas, a canção destaca um amor não correspondido, por alguém que não prioriza o amor e o relacionamento. Com composição de Fael, o hit também faz parte do novo álbum do artista, intitulado “Pancada”, que será lançado com mais 12 faixas, em dezembro.

Para a alegria dos recifenses, a novidade de “Baby eu vou te esquecer” já está confirmada na apresentação de Fael Mariz neste sábado (18), durante o seu show no Sambinha Chacon, na Zona Norte do Recife, onde se apresenta ao lado de Sambar&Love, Núzio Medeiros, Boa Ousadia e o grupo Insinuar.

Confira clicando aqui.

Veja também

ARGENTINA Eleição: Milei domina redes sociais, mas Massa cresce na reta final; futebol vira tema político