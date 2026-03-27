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SEGURANÇA Fafire realiza plantão gratuito de acolhimento e orientação para mulheres sobre violência doméstica Atendimentos serão realizados exclusivamente por mulheres, além de estudantes e profissionais das áreas de Direito, Psicologia e Serviço Social

O Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire) promove, de segunda (30) a quarta-feira (1º), a ação “Mulher, isso é Violência: saiba reconhecer e denunciar” que funcionará como um plantão gratuito de acolhimento e orientação psicossocial e jurídica voltado para mulheres que vivenciam ou suspeitam estar em situação de violência.

A iniciativa acontecerá na Casa de Justiça e Cidadania (CJC) da instituição, na Avenida Conde da Boa Vista, 921, no Recife, com atendimentos das 8h às 12h e das 14h às 17h. O serviço é aberto a mulheres de qualquer localidade e funcionará por demanda espontânea, com capacidade para atender cerca de 50 mulheres por dia.

O objetivo principal é orientar sobre os diferentes tipos de violência previstos na legislação brasileira — física, psicológica, moral, sexual e patrimonial — além de abordar a violência vicária, quando o agressor utiliza filhos ou pessoas próximas para atingir a mulher.

Durante o plantão, as participantes vão receber informações sobre como identificar os sinais de cada tipo de violência, onde buscar ajuda, como formalizar denúncia e como solicitar medida protetiva de urgência.

“Pensada inicialmente para marcar o encerramento do Mês da Mulher e reforçar que o enfrentamento à violência precisa ser pauta permanente, a ação ganha ainda mais relevância diante dos recentes casos de feminicídio registrados no país, ampliando a urgência da informação e da prevenção”, enfatiza o advogado e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da UniFAFIRE, Armando Moury.

O atendimento será realizado exclusivamente por mulheres, entre estudantes e profissionais das áreas de Direito, Psicologia e Serviço Social, todas da Unifafire.

Esta é uma forma que a instituição organizou para garantir escuta qualificada, acolhimento humanizado e orientação técnica. Assim, o suporte psicossocial visa oferecer apoio emocional e fortalecimento, enquanto a equipe jurídica esclarece os caminhos legais disponíveis na rede de proteção.

A iniciativa faz parte das ações de responsabilidade social da instituição de ensino e reafirma o compromisso com a defesa dos direitos das mulheres e o fortalecimento da cidadania. Para mais informações, entre em contato por meio do WhatsApp: (81) 99490-3007.

Serviço:

Ação: "Mulher, isso é Violência: saiba reconhecer e denunciar"

Data: Segunda a quarta-feira, 30-31 de março e 1º de abril;

Horário: 8h às 12h (manhã); 14h às 17h (tarde);

Local: Casa de Justiça e Cidadania da Unifafire;

Endereço: Avenida Conde da Boa Vista, 921 - Boa Vista, Centro do Recife;

Atendimento: Totalmente gratuito por demanda espontânea;

Contato e WhatsApp para informações: (81) 99490-3007.

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