mobilidade Faixa Azul para motos: Recife recebe autorização para teste em mais três avenidas Vale lembrar que, no dia 19 de setembro do ano passado, o Senatran já havia autorizado o teste em um trecho de aproximadamente 1,6 km na avenida Recife

O Recife foi autorizado a testar as Faixas Azuis para motos em mais três corredores viários da cidade. Ao todo, a capital pernambucana possui agora autorização para criar vias de exclusividade para motociclistas em quatro áreas da cidade, sem previsão para início da implantação.

Desta vez, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) permitiu o uso das vias exclusivas para motocicletas na Avenida Norte e Estrada do Arraial, na Zona Norte, e no Viaduto Capitão Temudo, que integra o Complexo Viário Joana Bezerra, que conecta a Zona Norte e a área central com a Zona Sul. O teste deve durar seis meses, com prazo máximo até dia 31 de março de 2026.



Vale lembrar que, no dia 19 de setembro do ano passado, o Senatran já havia autorizado o teste em um trecho de aproximadamente 1,6 km na avenida Recife, importante via de ligação entre bairros das zonas Oeste e Sul da cidade. O teste, que nunca foi implementado na cidade, deve durar seis meses, com prazo máximo até 31 de março de 2025.

Somando todas as portarias, o Recife pode testar as faixas azuis em aproximadamente 4,6 km da cidade. Além dos 1,6 km na Avenida Recife, é permitida a implantação em mais: 1,15 km da Avenida Norte, 1,30 km da Estrada do Arraial, e 0,50 km do Viaduto Capitão Temudo.



É importante ressaltar também que o documento oficial de autorização, não há menção se o uso da faixa azul pelo motociclista será obrigatório no Recife. Em São Paulo, onde a medida é mais utilizada, o condutor pode optar por trafegar em outras faixas da via.



Sem previsão para implantação

Em contato com a Folha de Pernambuco, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que o projeto é implantar primeiro na Av. Presidente Dutra, no trecho de continuação da Avenida Recife. O objetivo é "fazer as avaliações solicitadas pelo Senatran para depois implantar em outras vias autorizadas pelo órgão, se os resultados forem favoráveis", segundo trecho da nota.



"A CTTU informa ainda que está adotando as medidas necessárias para a implantação, ainda sem data prevista", completou.

Avenida Recife, que liga Zonas Oeste e Sul da cidade, deve receber Faixa Azul exclusivas para motos. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Sobre a Faixa Azul

A Faixa Azul para motos é um mecanismo testado inicialmente em São Paulo, em 2022. Atualmente, a cidade tem, no total, quase 200 km de zona preferencial para motociclistas, em 10 avenidas.

A medida, inclusive, está sendo testada no Rio de Janeiro. Vale ressaltar, no entanto, que a ação também recebe críticas nacionalmente.

Um dos argumentos de especialistas é de que a exclusividade estimula condutores a pilotarem com excesso de velocidade. Ainda assim, também são apresentados pontos positivos, como alívio no trânsito.



Vale ressaltar que a Capital já conta com Faixas Azuis em algumas vias, como a avenida Agamenon Magalhães, Caxangá e Estrada dos Remédios, que oferecem exclusividade para passagem de ônibus.

Faixa Azul para ônibus no Recife | Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha

Requisitos

O período de avaliação se dá por conta dos moldes que devem ser seguidos para a implementação das Faixas Azuis.

No documento oficial da Senatran, dentre os requisitos, estão a necessidade de largura média das faixas de 1,10 m para vias com velocidade de até 50km/h, e 1,20 m para vias com velocidade máxima de 60 km/h.

Confira, abaixo, todas as especificações que devem ser adotadas:

1- CTTU deve atender às seguintes especificações da Senatran para a implementação da Faixa Azul:

Para as vias com velocidade regulamentada de até 50km/h: largura mínima da Faixa Azul de 1,10m, medida entre eixos da linha de cor branca, incluindo-se a largura da linha azul;

Para as vias com velocidade regulamentada de 60km/h: largura mínima da Faixa Azul de 1,20m, medida entre eixos da linha de cor branca, incluindo-se a largura da linha azul;

Implementação da Faixa Azul entre faixas de circulação de veículos gerais e não junto à faixa de circulação exclusiva de ônibus.

2- A CTTU deve apresentar, trimestralmente, à Senatran relatório com as avaliações técnicas e conclusões do projeto, além dos seguintes dados:

A cada mês, a quantidade de sinistros envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores (número de sinistros, feridos e mortes), por sentido de tráfego, referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao projeto e ao período experimental, englobando toda a via (faixas de rolamento, vias expressas e marginais e áreas de entrelaçamento);

Avaliação das razões que acarretaram os eventuais sinistros ocorridos após a implantação do projeto da Faixa Azul no município;

Informação do Volume Diário Médio (VDM) classificado por categoria de veículo, por sentido de tráfego, antes do projeto e no período experimental;

Velocidade operacional de cada faixa de circulação da avenida Recife, antes e após a intervenção;

Pesquisas de opinião, com as impressões dos usuários da via e do entorno, realizadas, ao menos, no início e no final do período experimental da Faixa Azul.

3- A Senatran poderá solicitar à Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano de Recife (CTTU) a apresentação de outros dados que julgar relevantes para o monitoramento e avaliação do "Projeto Faixa Azul".



Confira, abaixo, a nota da CTTU na íntegra.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informa que o projeto é implantar primeiro na Av. Presidente Dutra, no trecho de continuação da Avenida Recife, fazer as avaliações solicitadas pelo SENATRAN para depois implantar em outras vias autorizadas pelo órgão, se os resultados forem favoráveis. A CTTU informa ainda que está adotando as medidas necessárias para a implantação, ainda sem data prevista.

