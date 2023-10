Faixa de Gaza: Brasileiros em Rafah estão seguros, mas embaixada não consegue contato em Khan Younes

A- A+

A representação do Brasil em território palestino conseguiu entrar em contato com brasileiros em Rafah, cidade na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, na manhã deste sábado (28). O grupo segue em segurança. Os diplomatas, porém, ainda tentam contato com os brasileiros que estão abrigados em Khan Younes, a cerca de 10 km da fronteira.

Em Rafah, os brasileiros tentam comprar comida e água para os próximos dias, mantimentos estão no fim e o acesso a mercados ou centros de compras está cada vez mais difícil.

"Nosso escritório conseguiu falar rapidamente com o único canal que conseguimos manter em Rafah. Seguimos tentando contato com os de Khan Younes" disse o embaixador Alessandro Candeas.

No total, 34 pessoas pediram ajuda do governo brasileiro para sair de Gaza: 24 brasileiros e 10 palestinos com autorização para imigração. Em Rafah, estão 18 pessoas, as outras 16 estão em Khan Younes.

O Brasil aguarda a abertura da fronteira para conseguir retirar essas pessoas de Gaza pelo Egito e embarcá-los num avião.

