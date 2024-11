Ministério da Saúde de Gaza reporta 44.211 mortos desde o início da guerra

A- A+

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território territorial governado pelo Hamas, reportou, neste domingo (24), um novo balanço de 44.211 mortos desde o início da guerra com Israel, há mais de um ano.

Pelo menos 35 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou a pasta em um comunicado.



No total, 104.567 pessoas ficaram feridas no território palestino desde o início da guerra, desencadeada após o ataque sem precedente do grupo islâmico Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023.

