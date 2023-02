Faixa exclusiva de ônibus na BR-101 será liberada para trânsito de outros veículos durante Carnaval

A- A+

A partir desta sexta-feira (17), a faixa exclusiva de ônibus, localizada do km 41 ao km 51 na BR-101, que liga o município de Abreu e Lima à cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, estará liberada para o trânsito de outros veículos de médio e pequeno porte. O esquema funcionará até a quarta-feira (22).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a medida visa garantir maior mobilidade para os motoristas que vão seguir para o Litoral Norte de Pernambuco durante o Carnaval.

A mudança começa nesta sexta, quando a faixa no sentido Recife-Goiana será liberada, das 12h às 18h. Já no dia 22 de fevereiro, será a vez da pista sentido Goiana-Recife ser liberada, também das 12h às 18h. Com isso, os motoristas ganham mais uma faixa de circulação, totalizando quatro faixas num só sentido de tráfego.

Segundo a PRF, na faixa de ônibus liberada, do km 41 ao km 51, devem circular apenas veículos de pequeno e médio porte. Veículos maiores, como carretas e caminhões, devem seguir transitando pela pista principal.

A PRF alerta que o trecho não permite ultrapassagens, tendo sinalização contínua amarela do início ao fim do trajeto, e que, enquanto uma das faixas exclusivas estiver liberada, a do sentido contrário seguirá com a utilização exclusiva para os ônibus.



A orientação e fiscalização do trânsito no trecho da BR-101 será feita pela PRF, com apoio dos órgãos municipais de trânsito de Igarassu e Abreu e Lima.

