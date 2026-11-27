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importação Fala de Macron sobre carne "dopada" dissemina desinformação, dizem ministérios brasileiros As pastas ressaltam que, há décadas, "o Brasil tem sido fornecedor seguro de proteína animal à União Europeia e exporta carnes para 177 mercados"

Os ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura divulgaram nota conjunta na quinta-feira, 26, em que dizem lamentar a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, que chamou a carne brasileira de "dopada" e defendeu que a proteína nacional seja barrada da União Europeia. Segundo as pastas, a fala do líder francês dissemina desinformação.

"O governo brasileiro lamenta as declarações do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, em 25 de novembro, nas quais se referiu à carne brasileira como dopada e celebrou restrições da União Europeia à importação de produtos do Brasil. Tais declarações disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteína animal no Brasil", diz o texto.

As pastas ressaltam que, há décadas, "o Brasil tem sido fornecedor seguro de proteína animal à União Europeia e exporta carnes para 177 mercados" e mencionam que uma recente auditoria europeia das cadeias avícola e apícola corroborou o rigor do sistema de controle sanitário brasileiro.

O governo também cita "preocupação" com a razão das medidas, classificadas como "protecionistas", e afirma que elas divergem das normas da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Preocupa ao governo brasileiro a clara natureza política das restrições sanitárias atualmente impostas pela União Europeia ao Brasil. A instrumentalização dessas medidas para fins protecionistas contraria as regras da OMC e o espírito do Acordo Mrcosul-União Europeia, em evidente desequilíbrio das concessões negociadas", afirmam.

Por fim, o governo brasileiro pede que a França reveja seu posicionamento "à luz das evidências científicas" e diz que usará instrumentos para proteger os produtores e exportadores brasileiros.

"O governo brasileiro reserva-se ao direito de recorrer aos instrumentos de que dispõe para defender os interesses legítimos de seus produtores e exportadores", finaliza a nota.

Governo vê como 'jogo à plateia'

Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), integrantes do governo brasileiro veem a declaração de Macron como um jogo do francês "à plateia". Interlocutores lembram que o presidente francês enfrenta um momento de baixa popularidade com pressão de protestos internos e Parlamento fragmentado. Para essas fontes, o presidente francês vive uma situação complicada doméstica neste momento e fez "barulho" com o tema.

Uma ala do governo defende ainda que o Brasil se concentre na relação com Bruxelas no âmbito da Comissão Europeia. Há uma divisão no Executivo sobre se o presidente deve responder à declaração de Macron ou se a melhor resposta será o "silêncio".

A leitura de Macron é compartilhada por diplomatas europeus, que avaliam a fala de Macron como um aceno aos agricultores franceses e não como ataque proposital ao Brasil. "É para inglês ver", apontou uma fonte. Esse diplomata acrescentou que Macron busca fazer seu sucessor em meio à crise de popularidade e buscou no tema uma pauta para obter apoio do setor produtivo.

As declarações de Macron ocorrem em meio à tentativa do Brasil de reverter o veto europeu às carnes nacionais. As exportações de carnes e produtos de origem animal brasileiros aos países europeus estão suspensas desde 3 de setembro, após o País ter sido retirado do grupo de nações que cumprem o regulamento de antimicrobianos do bloco e podem exportar proteínas animais ao bloco. A UE busca garantias de que as carnes exportadas ao bloco estejam livres de determinados antimicrobianos e em conformidade com o regulamento europeu.

Em resposta às exigências, o Brasil adotou, desde 1º de julho, novos procedimentos de controle do uso de antimicrobianos nas cadeias de proteínas e de produtos de origem animal, para atender à legislação europeia. O bloco fez a validação desses procedimentos in loco, por meio de auditoria no País realizada de 24 de agosto a 4 de setembro, a fim de auferir os controles quanto ao uso de antimicrobianos na produção de aves e mel.

Posteriomente, a Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos da Comissão Europeia (DG Santé), autoridade sanitária do bloco, considerou satisfatória a qualidade do sistema brasileiro no controle de uso de antimicrobianos na produção das cadeias de carne de aves e mel.

A reinclusão do Brasil na lista de fornecedores de aves e mel ainda precisa ser avaliada pelo Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (Scopaff, na sigla em inglês) e validada pela Comissão Europeia. Para carne bovina, a estimativa é de que o Brasil fique fora do mercado europeu até meados de 2028, em virtude do ciclo mais longo de produção. Na última semana, o colegiado adiou a decisão em virtude do pedido de esclarecimentos adicionais da França e outros países membros.

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