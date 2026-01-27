A- A+

COMENTÁRIO Fala de Rutte sobre dependência da Europa junto aos EUA em Defesa gera questionamentos O ex-presidente do Conselho Europeu declarou : "Você está enganado: a Europa se defenderá sozinha"

Os comentários do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre a dependência dos europeus em relação aos Estados Unidos para garantirem sua Defesa geraram uma série de reações na região.

A mais contundente partiu do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, que, em uma postagem respondendo as declarações do holandês, discordou explicitamente: "Não, caro Mark Rutte. Os europeus podem e devem assumir o controle de sua própria segurança. Até os Estados Unidos concordam. Eles são o pilar europeu da Otan", escreveu no X.

A posição foi seguida por uma série de ex-diplomatas franceses além de políticos de diferentes espectros do país.

O ex-presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, usou a mesma rede social para questionar Rutte: "Você está enganado: a Europa se defenderá sozinha. O futuro da Europa exige visão, coragem e liderança. Não resignação, submissão e fatalismo", afirmou.

Em coletiva de imprensa, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, mostrou-se mais otimista em relação à prontidão de defesa europeia. Os países da Otan "poderiam, é claro, ser capazes de se defender convencionalmente", disse. No entanto, o desenvolvimento de capacidades nucleares é "de fato uma questão mais complexa". A Europa ficaria "dependente do guarda-chuva nuclear americano por um período considerável de tempo", apontou.



