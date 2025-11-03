A- A+

pesar Falência múltipla dos órgãos: entenda a causa da morte do cantor e compositor Lô Borges Artista estava internado desde o dia 18 de outubro para tratar um quadro de intoxicação medicamentos

Morreu na noite deste domingo, o cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina — movimento musical de vanguarda que surgiu em Belo Horizonte no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 e que contava com nomes como o de Milton Nascimento, Fernando Brant, Beto Guedes, Toninho Horta e Wagner Tiso.

Borges estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, desde 18 de outubro, para tratar um quadro de intoxicação medicamentosa. Segundo boletim divulgado pela assessoria de imprensa da Unimed, Lô faleceu às 20h50 em decorrência de falência múltipla de órgãos.

O que é falência múltipla dos órgãos?

Também conhecida como síndrome da falência de múltiplos órgãos (SFMO), a falência múltipla dos órgãos é uma condição que ocorre quando dois ou mais órgãos vitais perdem a sua função ao mesmo tempo.

No Brasil, ela afeta cerca de 25% dos pacientes internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). De acordo com o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), o número de órgãos comprometidos aumenta a chance de morte. Se dois órgãos são comprometidos, a mortalidade é de 60%. Se a falência é de três órgãos, a taxa sobe para 85% e no caso de quatro órgãos ou mais é de 100%.

A sepse (choque séptico) é a causa mais comum para a síndrome, mas ela também pode ser desencadeada por infecções generalizadas, traumas queimaduras, pancreatite, síndromes de aspiração, doenças autoimunes, eclampsia e envenenamento.

Principais características da falência múltipla de órgãos

A falência múltipla de órgãos normalmente acontece depois um hiato variável de tempo em relação à sua causa original, durante o qual há aparente estabilidade do paciente. Logo em seguida, ela surge de maneira progressiva. A degradação gradativa dos diversos sistemas ocorre à medida que os vários órgãos entram em desequilíbrio funcional.

Os pulmões, os rins, o estômago e o fígado são os órgãos mais afetados, além de lesões cardíacas pós-traumáticas, cerebrais pós-traumáticas, glandulares e intestinais; também alterações do perfil de imunidade e de coagulação.

Nascido Salomão Borges Filho em 10 de janeiro de 1952, na capital mineira, Lô construiu uma das trajetórias mais marcantes da MPB. Ao lado de Milton Nascimento e Beto Guedes, foi peça fundamental na criação do Clube da Esquina, movimento que revolucionou a música brasileira nos anos 1970, unindo rock, jazz, bossa nova e sonoridades latino-americanas.

