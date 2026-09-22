Ter, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça22/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AVIAÇÃO

Falha de energia afeta operação do Aeroporto de Viracopos nesta terça (22)

O problema está nas instalações internas do terminal, afirma concessionária responsável pela distribuição de energia na região

Reportar Erro
Aeroporto Internacional de Viracopos, em CampinasAeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas - Foto: Fabio Nóbrega/Folha de Pernambuco

O Aeroporto de Viracopos, localizado em Campinas, no interior do Estado de São Paulo, registra uma interrupção no fornecimento de energia elétrica na manhã desta terça-feira (22).

Segundo a CPFL Paulista, concessionária responsável pela distribuição de energia na região, o problema está nas instalações internas do terminal. A rede elétrica que atende Viracopos opera normalmente, e não houve registro de ocorrência no sistema da empresa.

Leia também

• Aeroporto da Sicília fecha por atividade do vulcão Etna

• Como Anvisa agilizou liberação de substância experimental para Lito Sousa no Aeroporto de Guarulhos

• Ministério envia diretrizes para que Aeroporto de Guarulhos instale sistema anti-drones

A CPFL também informou que não recebeu pedido de atendimento no local. A administradora de Viracopos ainda não esclareceu quais áreas do terminal foram atingidas nem informou quando o serviço deve ser normalizado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter