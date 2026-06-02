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AVIAÇÃO Falha em comunicação suspendeu decolagens em São Paulo por mais de 1 hora Durante a interrupção, aeronaves permaneceram em solo aguardando autorização para decolagem

Falha nas comunicações entre os órgãos de controle de tráfego aéreo e aeronaves provocou a suspensão temporária de decolagens nos principais aeroportos de São Paulo por 1 hora e 15 minutos na manhã desta terça-feira, 2. As restrições às operações ocorreram entre 9h25 e 10h40 e tiveram reflexos em voos de diferentes regiões do País.

Os aeroportos mais impactados foram Congonhas e Guarulhos, embora os efeitos tenham se espalhado pela malha aérea nacional. As companhias aéreas Azul e Gol informaram que tiveram voos afetados por causa da suspensão. O painel de voos do aeroporto de Congonhas informa que cinco voos foram cancelados, sendo que dois deles foram em horários próximos à suspensão. Outros dois estavam agendados para depois das 16h e um teria sido às 7h.

Durante a interrupção, aeronaves permaneceram em solo aguardando autorização para decolagem, enquanto equipes técnicas atuavam para restabelecer o sistema. Após a normalização das comunicações, as operações foram retomadas gradualmente.

Em nota, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e a Força Aérea Brasileira (FAB) afirmaram que a ocorrência foi causada por um "problema técnico operacional externo" e destacaram que todos os protocolos de segurança foram cumpridos durante o período de restrição.

"A suspensão provisória foi motivada por um problema técnico operacional externo. Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeródromos", informou a Aeronáutica

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha o caso e mantém reuniões com o Decea para avaliar os impactos da ocorrência sobre a operação aérea e apurar as circunstâncias que levaram à interrupção das comunicações.

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