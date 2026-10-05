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INCIDENTE AÉREO Falha em turbina provoca pânico em passageiros durante voo da Gol entre Recife e SP Aeronave apresentou falha em uma das turbinas após colisão com pássaros e ficou cerca de 20 minutos sobrevoando municípios da Região Metropolitana do Recife antes de pousar

Passageiros relataram momentos de pânico e apreensão durante a falha de turbina que aconteceu com uma aeronave da Gol Linhas Aéreas no voo entre Recife e São Paulo, na tarde desta segunda-feira (5).

De acordo com testemunhas que estavam no avião, uma das turbinas emitiu um barulho alto seguido por faíscas. Logo depois, passageiros relataram a perda de altitude da aeronave.

"Eu tive uma sensação de morte, sentindo que a aeronave explodiria a qualquer momento", destacou Karen Viegas, uma das passageiras.

Segundo a companhia, o problema na turbina aconteceu após um "birdstrike", termo técnico que configura a colisão com pássaros e que, de acordo com a Gol, "não oferece perigo aos passageiros".

A empresa ressaltou ainda que o "voo pousou sem intercorrências" e que a "aeronave foi encaminhada para a manutenção".

O voo de número G3 1587 saiu do Recife às 13h16 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e chegada prevista para às 16h10.

O avião, no entanto, não seguiu caminho para Guarulhos e deu voltas sobre os municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana, por cerca de 20 minutos até pousar.

Mileide Severo, viajava com a filha criança para Santa Catarina, onde planejava fazer uma surpresa para comemorar o aniversário ao lado da mãe. Ela estava sentada na janela ao lado da turbina quando tudo aconteceu.

"Eu vi muita faísca e depois senti que o avião foi perdendo a força. Depois disso, o avião ficou dando voltas muito baixo e perto do mar sem conseguir voltar a subir", destacou.

Os planos de Jailma Vital e Ademar da Silva também foram interrompidos devido ao problema no voo.

"Estamos a caminho da Índia e passaríamos em São Paulo para uma escala. Nosso voo internacional é amanhã, de meio dia, se não acharem outro voo podemos perder essas passagens que foram muito caras", explicou.

Com o pouso, os passageiros aguardaram cerca de duas horas para voltar às filas dos guichês da companhia e conseguir uma realocação de voo.

"Já é a segunda vez que tento embarcar em um voo da Gol e não consigo. Além disso, eles não dão prioridade para quem já perdeu um voo para conseguir embarcar em outro. Da primeira vez, cancelaram meu voo e agora acontece esse problema com a turbina", destacou Vanderlei Bizotto, que estava na fila aguardando por respostas.

Segundo ele, as queixas de voos cancelados e remarcados foram frequentes entre os passageiros que estavam na mesma aeronave.

"Conversei com outro senhor que também estava com a mesma dificuldade. Muitos voos da Gol em Recife estão sendo cancelados sem motivo algum".

Segundo a companhia, os clientes afetados pelo incidente de hoje receberam as tratativas de acordo com a resolução 400 da ANAC. Neste cenário, quando os passageiros são impedidos de embarcar, a companhia deve fornecer pacotes de internet para celulares, alimentação e acomodação adequada a depender do tempo de espera.

"A Companhia reforça que todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Gol", alegou em nota.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Gol Linhas Aéreas para esclarecer a situação envolvendo o cancelamento frequente dos voos, mas não recebeu nenhum retorno até o momento.

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