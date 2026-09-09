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MUNDO Falha no controle aéreo cancela mais de 2 mil voos e provoca caos em aeroportos do Reino Unido Problema já foi solucionado, mas reflexos continuam nesta quarta-feira; Heathrow e Gatwick estão entre os mais afetados

Uma falha técnica no sistema de controle de tráfego aéreo do Reino Unido provocou o cancelamento de cerca de 2 mil voos na terça-feira e continua causando transtornos nos aeroportos britânicos nesta quarta-feira. Embora o problema já tenha sido solucionado, as companhias ainda enfrentam dificuldades para normalizar as operações.

O problema foi identificado no sistema da National Air Traffic Services (NATS), responsável pelo controle do tráfego aéreo britânico. Até o momento, não foi informado o que provocou a falha.

Na terça-feira, aproximadamente 2 mil voos foram cancelados em aeroportos do país. Já na manhã desta quarta-feira, outros 300 haviam sido suspensos, principalmente em Heathrow e Gatwick, os dois maiores aeroportos de Londres.





A expectativa é que os reflexos da interrupção ainda sejam sentidos ao longo do dia. Como diversos aviões que deveriam ter chegado ao Reino Unido na terça-feira não completaram suas viagens, parte das aeronaves e tripulações ficou fora de posição para realizar os voos programados nesta quarta.

A Ryanair informou que cerca de 65 mil passageiros tiveram voos atrasados na terça-feira. A easyJet, por sua vez, cancelou aproximadamente 200 operações.

O episódio também aumentou a pressão sobre a direção da NATS. Companhias aéreas têm criticado a recorrência de problemas no sistema britânico de controle de tráfego aéreo e cobrado mudanças na gestão da operadora.

O responsável pela entidade pediu desculpas pelos transtornos, mas descartou a possibilidade de deixar o cargo. As empresas aéreas, por outro lado

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