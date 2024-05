"Falha técnica" causou queda de helicóptero que matou o presidente do Irã, diz mídia estatal

A- A+

As mortes do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, do chanceler iraniano e de outros líderes e passageiros do helicóptero neste domingo foi resultante de uma "falha técnica", reportaram os meios de comunicação estatais iranianos. O grupo viajava na fronteira do Irã com o Azerbaijão após a inauguração de um projeto de barragem quando a aeronave caiu em uma área montanhosa perto da cidade de Jolfa. Equipes de busca e resgate vasculharam uma área acidentada de floresta sob chuva e nevoeiro por horas antes de encontrarem o local do acidente. Não houve sobreviventes.



O caso deixou o país sem dois líderes influentes num momento particularmente tumultuado, com tensões internacionais e descontentamento doméstico, embora analistas esperem poucas mudanças nas políticas externas ou internas de Teerã. As autoridades iranianas buscaram projetar um senso de ordem e controle. O líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, disse que não haveria "disrupção" do trabalho do governo, e nesta segunda-feira afirmou que o primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, assumiria o papel de presidente interino. Eleições para um novo presidente deverão ocorrer dentro de 50 dias.

Uma procissão funerária pública para o presidente e o ministro das Relações Exteriores será realizada na cidade de Tabriz na manhã de terça-feira, e os corpos serão então levados para Teerã para um funeral oficial, disse o ministro do Interior, Ahmad Vahidi.

A morte do Sr. Raisi, um conservador que suprimiu dissidências e era visto como um possível sucessor do Sr. Khamenei, ocorreu semanas após Teerã ter chegado perto de um conflito aberto com Israel e os Estados Unidos. Uma longa guerra de sombras com Israel veio à tona em uma troca de ataques diretos no mês passado. E pairando sobre tudo está a questão do programa nuclear do Irã. O Irã produziu combustível nuclear enriquecido a um nível apenas abaixo do necessário para produzir várias bombas.

