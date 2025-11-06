'Falhamos' na meta de limitar o aquecimento a 1,5°C, diz chefe da ONU em Belém

A- A+

"Falhamos" em atingir a meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, lamentou o secretário-geral da ONU, António Guterres, nesta quinta-feira (6), durante a cúpula de líderes que antecede a COP30 em Belém, no Pará.

Guterres afirmou que décadas de atraso e negação levaram a essa "falha em garantir que permaneçamos abaixo de 1,5 grau", a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris.

"É uma falha moral e de uma negligência fatal", disse ele, acrescentando que o mundo ainda pode minimizar os danos acelerando ações como a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

