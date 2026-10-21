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Tecnologia

Falhas descobertas por IA levam governos e empresas a tirar sites do ar

A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) instou organizações e empresas a aplicar imediatamente correções de segurança ou desconectar os sistemas vulneráveis

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Falhas descobertas por IA levam governos e empresas a tirar sites do arFalhas descobertas por IA levam governos e empresas a tirar sites do ar - Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Agências governamentais e empresas de todo o mundo tiraram sites do ar nesta quarta-feira (21) depois que vieram à tona duas falhas críticas relacionadas ao PHP, linguagem de programação que serve de base para uma grande parte da internet.

A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) instou organizações e empresas a aplicar imediatamente correções de segurança ou desconectar os sistemas vulneráveis.

As falhas "frequentemente fornecem um caminho direto para o sistema de arquivos ou para o banco de dados do servidor", alertou a NSA em comunicado publicado na rede social X. Invasores poderiam explorá-las para assumir o controle de servidores sem precisar de senha.

O PHP está na base de plataformas populares de desenvolvimento de sites, de modo que as vulnerabilidades podem afetar uma ampla gama de páginas, desde lojas virtuais e veículos de comunicação até serviços governamentais.

Voluntários do projeto divulgaram uma correção nesta quarta-feira para resolver o problema.

Atualizar "imediatamente" 
"Se você usa PHP, é imperativo atualizá-lo imediatamente", afirmou a PHP Foundation, entidade que financia os desenvolvedores que trabalham na linguagem, em uma publicação em seu blog.

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Volker Dusch, engenheiro de segurança da fundação, disse ao Wall Street Journal que as falhas representam o problema mais grave enfrentado pelo PHP em mais de uma década.

Os erros foram reportados em agosto pela empresa de segurança Calif e pela OpenAI, criadora do ChatGPT, que os identificaram de forma independente no mesmo dia.

Posteriormente, a Wiz, empresa de segurança em nuvem pertencente ao Google, informou ter encontrado outras formas de explorar as vulnerabilidades e estimou que o PHP é utilizado por cerca de 70% dos sites do mundo.

Na época, as falhas foram comunicadas de forma privada aos desenvolvedores do PHP e mantidas em sigilo enquanto uma correção era preparada.

A OpenAI afirmou no X que considera essas brechas "algumas das vulnerabilidades de maior impacto" dos últimos tempos e que sua descoberta "marca uma nova fase em que a IA pode encontrar falhas de segurança com impacto em escala global na internet".

Mantida a tendência atual, o número de vulnerabilidades detectadas em 2026 por modelos de inteligência artificial poderá dobrar o recorde registrado no ano passado.

Os detalhes das falhas do PHP vazaram na internet na terça-feira, um dia antes da data prevista para a liberação da correção, provocando uma corrida contra o tempo para retirar sites do ar.

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