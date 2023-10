A- A+

israel Falhas na Inteligência, política desfavorável e erros de cálculo sobre Hamas podem explicar ataques Para analistas, Netanyahu falhou em avaliar os riscos para a escalada do conflito representados pelas políticas abertamente hostis aos palestinos do governo

A invasão surpresa do Hamas contra Israel, o país que tem os serviços de Inteligência mais numerosos e bem financiados do Oriente Médio, colocou em evidência muitas falhas de segurança, que poderiam ter sido evitadas com os esforços conjuntos do Shin Bet, serviço de segurança do país; da Mossad, sua agência de espionagem; e de todos os ativos das Forças de Defesa de Israel. Como uma potência militar como Israel não previu a maior ofensiva contra o país em 50 anos?

Os ataques aconteceram em um momento conturbado politicamente: o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobrevive desde dezembro passado graças a uma coalizão integrada pela extrema-direita e por ultraortodoxos. Após o ataque, Netanyahu pediu que os partidos de oposição participem de um governo de unidade nacional de emergência "sem condições prévias" — procedimento que já foi adotado no passado às vésperas da Guerra dos Seis Dias, em 1967, que reconfigurou as fronteiras do país com a anexação de territórios do Egito e da Síria.

Em um duro editorial, o Haaretz, principal jornal israelense, apontou Netanyahu como o responsável pelos ataques sem precedentes e destacou a incapacidade do premier de avaliar os riscos para a escalada do conflito representados pelas políticas abertamente hostis aos palestinos e pela presença no governo de representantes da ultradireita religiosa radicalmente antiárabes.

“O primeiro-ministro, que se vangloria da vasta experiência política e da sabedoria insubstituível em matéria de segurança, falhou completamente em identificar os perigos a que conscientemente direcionava Israel, ao estabelecer um governo de anexação e desapropriação, ao indicar Bezalel Smotrich [ministro das Finanças] e Itamar Ben-Gvir [ministro da Segurança Nacional, da extrema-direita] para postos-chave, enquanto adotava uma política externa que abertamente ignorava a existência e os direitos dos palestinos”, diz o texto.

Jonathan Rynhold, chefe do Departamento de Estudos Políticos da Universidade de Bar-Ilan, em Tel Aviv, concorda que o "11 de Setembro de Israel" é também resultado da política interna do governo do primeiro-ministro, apoiado na extrema-direita, que ficou enfraquecido após meses de protestos contra sua ofensiva para tirar poderes do Judiciário.

"Devido à situação política interna, o governo se recusou a se reunir com chefes das Forças Armadas que alertavam que a situação estaria incentivando grupos terroristas, como o Hamas e o Hezbollah, a atacar Israel" diz Rynhold. "O segundo elemento é que sabemos que Israel estava ciente de que o Hamas planejava isso, mas houve claramente uma falha de Inteligência de não ver que iria ser agora, acreditando que, por estarmos no meio de uma negociação para permitir que mais palestinos de Gaza entrem em Israel para trabalhar, eles estavam satisfeitos com a situação".

Sobre a guinada à direita do governo do premier que mais tempo governou na História do país, o Haaretz lembra que, no passado, Netanyahu adotou o perfil de um líder cauteloso que evitou guerras e muitas perdas de vidas israelenses, mas, "após sua vitória na última eleição, substituiu esta cautela pela política de um governo totalmente de direita" com passos claros tomados para anexar a Cisjordânia, e de levar adiante limpeza étnica em partes da Cisjordânia.

Nesta segunda (9), o governo precisou negar que tenha sido alertado pelo Egito sobre os planos do Hamas dez dias antes do ataque. Mais cedo, uma fonte do Cairo disse à agência Associated Press, que o Egito teria alertado o governo de Israel de que "algo grande" estava sendo planejado em Gaza.

Preparar e levar a cabo um ataque tão complexo e coordenado, envolvendo o armazenamento e o disparo milhares de foguetes — mais de 2.200, de acordo com Tel-Aviv, e 5 mil, segundo os palestinos — deve ter exigido altos níveis de segurança operacional por parte do Hamas, e claro, contado com apoio do Irã, que comemorou o sucesso da operação.

O país leva a sério a sua preparação para tais ataques: a maioria dos cidadãos está sob recrutamento obrigatório, e o governo testa regularmente os seus sistemas de resposta e retirada de civis. No terreno, ao longo da tensa cerca fronteiriça entre Gaza e Israel, há milhares de câmaras, sensores de movimento terrestre e patrulhas regulares do Exército, recém instalados ao longo de 65 quilômetros.

A cerca com arame farpado é usada como uma “barreira inteligente” justamente para evitar o tipo de infiltração que ocorreu no ataque. Não adiantou: na madrugada de sábado (7), combatentes do Hamas abriram caminho através do local, fazendo buracos no fio, ou entraram em Israel por mar e por parapente.

Para analistas, Israel também pode ter errado em sua avaliação de que o Hamas não tinha capacidade de travar uma guerra de grandes proporções neste momento.

"Minha impressão é que a inteligência israelense tem se concentrado na fronteira norte e na ameaça do Hezbollah e do Irã. E isso não significa que eles não estejam de olho no Hamas nem suspeitem das ligações entre o Hamas e o Irã" disse ao Globo Joost Hiltermann, diretor do programa de Oriente Médio do Crisis Group e especialista no tema.

À repórteres, o general reformado Yaakov Amidror, conselheiro de Segurança Nacional de Israel de 2011 a 2013, disse que a ideia que autoridades israelenses têm do grupo terrorista é totalmente equivocada.

"Cometemos um erro monumental, e eu me incluo, ao acreditar que uma organização terrorista poderia modificar seu DNA" acrescenta Amidror, pesquisador no Instituto de Estratégia e Segurança de Jerusalém. "Nossos amigos ao redor do mundo nos disseram que (o Hamas) estava se comportando de maneira mais responsável, e fomos tão estúpidos que acreditamos nisso".

O diretor do Fórum dos Estádios Palestinos da Universidade de Tel Aviv, Michael Milshtein, concorda que as autoridades israelenses não quiseram acreditar numa possível escalada do conflito.

"Israel acreditou que o Hamas não queria uma escalada, embora a mensagem estivesse clara" afirmou à AFP.

