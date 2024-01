A- A+

Problemas no sistema Falhas no Sisu: mesmo com notas para a primeira opção do curso, candidatos são alocados na segunda Estudantes também relatam falhas nas inscrições com cotas, que passaram por mudança de regra

Candidatos que tentam uma vaga numa universidade pública pelo Sisu estão enfrentando problemas com o sistema no primeiro dia de classificação. Estudantes ouvidos pela reportagem relatam que foram alocados em vagas da segunda opção mesmo tendo nota para se classificaram na primeira — ou seja, naquela em que mais desejam.

O Sisu é a ferramenta pela qual todos os que fizeram o Enem do último ano podem tentar uma das 264 mil vagas nas universidades públicas que disponibilizam suas vagas no sistema. Entre elas, estão a grande maioria das instituições federais.

As inscrições abriram à 0h desta segunda-feira (22) e, na tarde desta terça (23), mais de um milhão de pessoas incluíram suas notas no sistema, como informou o ministro da Educação, Camilo Santana.

No Sisu, o candidato escolhe duas opções. A primeira é a que o estudante mais deseja. Se a nota não for suficiente, o sistema analisa se ele teve desempenho para passar numa segunda opção. Todo dia, à 0h, a colocação do inscrito é atualizada com notas de cortes parciais. Com isso, ele pode ver se está sendo classificado ou não e, assim, decidir se tenta outra vaga.

Neste ano, estudantes relatam que, mesmo tendo nota para serem aprovados na primeira opção, acabaram sendo alocados na segunda. O Globo recebeu prints de candidatos mostrando que o sistema apresenta a seguinte mensagem no painel de sua primeira opção: "Sua posição não foi considerada, pois você estava temporariamente classificado em sua segunda opção".

Essa mesma mensagem, nos anos anteriores, era exibida na segunda opção dos candidatos que já tinham conseguido uma vaga na primeira. Isso porque, como o aluno já havia sido alocado na escolha prioritária, o sistema não classificava o aluno no curso apontado como alternativo.

Giovanna Miranda Vila Real Souza, de 21 anos, mora no interior de São Paulo. Ela tem, neste momento, nota para ser aprovada em Medicina na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), sua primeira opção, situada na mesma região onde ela vive. No entanto, foi alocada para a segunda escolha, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a cerca de mil quilômetros da cidade onde mora.

— Fiquei acima do corte nas duas, mas a classificação só apareceu para a UFMG — conta.

Nova regra de cotas

Outro problema apresentado por candidatos está relacionado à nova regra de cotas. No ano passado, o Congresso renovou o mecanismo com uma nova forma de classificação. Até 2023, quem escolhia alguma reserva de vagas competia apenas entre esses candidatos.

Agora, pessoas que tentam a cota, mas que têm nota para uma vaga da ampla concorrência, são classificadas sem o benefício e abrem espaço para outros estudantes de grupos prioritários.

No entanto, alguns candidatos cotistas afirmam que têm notas para serem aprovados na ampla concorrência, mas estão sendo alocados nas cotas. Outros dizem que estão sendo alocados na ampla concorrência da segunda opção, mesmo tendo nota para passarem com cotas na primeira opção.

O Ministério da Educação foi procurado, e a reportagem aguarda o posicionamento a respeito dos problemas descritos pelos candidatos.

Até quando pode fazer inscrição no Sisu 2024?

Até o dia 25 de janeiro, última data de inscrição para o Sisu, os estudantes podem mudar as opções de curso. Por este motivo, a nota de corte pode ser alterada de acordo com a pontuação dos interessados que se alistarem para cada curso.

Onde consultar a nota de corte do Sisu 2024?

A nota de corte pode ser conferida no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Ao todo, o programa oferta mais de 264 mil vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior participantes. Confira o quantitativo de vagas ofertadas por instituição.

Quando sai o resultado do Sisu 2024?

Após o período de inscrição, será divulgado o resultado do processo seletivo, em 30 de janeiro. A matrícula dos selecionados ocorrerá entre 1 e 7 de fevereiro. E os estudantes devem manifestar interesse em ficar na lista de espera por novas vagas entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro.

