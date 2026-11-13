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DIZ SINDICATO Falhas nos serviços da Microsoft causaram 'grave impacto' no sistema público de saúde britânico Empresa atribui instabilidade à sobrecarga na infraestrutura e afirma não ter identificado indícios de ataque cibernético

As falhas nos serviços da Microsoft causaram "grande impacto" no sistema público de saúde britânico, comunicou o sindicato da classe nesta sexta-feira. A instabilidade começou na quinta-feira e segue provocando dificuldades de acesso ao Outlook, Teams e Copilot após uma interrupção global que atingiu usuários de dezenas de países.

A empresa americana informou que ainda trabalhava para normalizar o funcionamento das plataformas e reconheceu que as primeiras medidas adotadas para solucionar o problema não apresentaram os resultados esperados. A instabilidade já dura mais de 12 horas.

"Até o momento, não temos conhecimento de nenhuma atividade maliciosa que esteja provocando este incidente. Continuaremos tratando o caso com urgência e prioridade até sua completa resolução", afirmou a companhia em comunicado.

O Outlook começou a apresentar instabilidade nesta quinta-feira. Segundo o site DownDetector, os registros de falhas atingiram o pico às 15h. Até o final da noite, usuários ainda enfrentavam dificuldades para acessar a plataforma. Outros serviços da empresa, como o Teams, também apresentaram instabilidade.

No X, antigo Twitter, um perfil da empresa confirmou a existência de problemas com o serviço.

"Embora estejamos trabalhando para mitigar o impacto, confirmamos que o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários em qualquer região", publicou o perfil da empresa.



Na quinta-feira, a empresa também afirmou que as medidas adotadas para solucionar a interrupção global do Outlook não estavam funcionando "como esperado" e que buscava alternativas para restabelecer os serviços. A falha, que já durava várias horas, afetou usuários de 74 países e territórios, além de comprometer o funcionamento de outras plataformas da companhia, como o aplicativo de mensagens Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot.

A Microsoft informou nesta sexta-feira que não identificou indícios de atividade maliciosa relacionada à interrupção global de seu serviço de e-mail Outlook. A empresa atribuiu o problema a uma "carga elevada" em sua infraestrutura, que provocou erros de conectividade em diferentes regiões.

Usuários de diversos setores, incluindo órgãos governamentais, relataram dificuldades para acessar o serviço de e-mail e manter a comunicação.

"Monitoramos o estado das alterações aplicadas para melhorar o funcionamento e confirmamos que elas não estão funcionando como esperado", escreveu a Microsoft na rede social X.

"Estamos identificando linhas de ação alternativas que possam ser implementadas para aumentar a capacidade diante dos desequilíbrios persistentes no gerenciamento do tráfego", acrescentou a companhia, sem informar quando esperava restabelecer completamente os serviços.

Alcance global

Segundo a plataforma Downdetector, que monitora interrupções em serviços on-line, a falha se tornou global em menos de uma hora e atingiu 74 países e territórios.



Um mapa divulgado pela plataforma no X mostrava relatos de problemas em todo o continente americano, além de regiões da Europa, Ásia e África. Na Nova Zelândia, o Ministério das Relações Exteriores informou que sua "capacidade de receber e-mails foi afetada pela interrupção global da Microsoft".

"Isso também afeta todas as embaixadas, consulados e escritórios de representação da Nova Zelândia em todo o mundo", acrescentou o órgão.

Tentativas de recuperação

Inicialmente, a Microsoft informou que investigava relatos de interrupções nas Américas. Posteriormente, confirmou que "o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários de qualquer região".

O Microsoft 365 é o serviço de assinatura baseado em nuvem da companhia, que reúne aplicativos como Outlook e Teams.

"Identificamos que parte da infraestrutura está enfrentando uma carga elevada em várias regiões, o que possivelmente está contribuindo para os erros de conectividade", informou a empresa em uma publicação no X. "Estamos investigando intensamente todas as alternativas para reduzir o impacto", acrescentou.

Entre as medidas adotadas estavam a suspensão de implementações, o redirecionamento de tráfego para longe da infraestrutura afetada e a reinicialização dos servidores atingidos.

O Downdetector registrou uma forte queda, por volta das 1h50 (Hora de Brasília), no número de relatos de usuários sobre interrupções em Washington e Hong Kong. Ainda assim, milhares de pessoas continuaram informando problemas com o Teams e o Copilot. Às 7h21 (hora de Brasília), o Downdetector registrava 2.441 relatos de usuários.



Em comunicado divulgado pouco depois das 20h (hora de Brasília), a Microsoft afirmou que observava uma "recuperação limitada" enquanto tentava redirecionar o tráfego dos usuários para longe dos servidores afetados.

"À medida que a capacidade for restabelecida, os usuários poderão experimentar uma recuperação gradual", acrescentou a companhia.

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