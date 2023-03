A- A+

Região Metropolitana do Recife Falso cirurgião-dentista é autuado em laboratório insalubre de prótese dentária em Jaboatão De acordo com o CRO-PE, o local onde o homem atuava tinha estrutura inadequada para atendimento aos pacientes

Um falso cirurgião-dentista com mais de 20 anos de atendimentos foi flagrado atuando ilegalmente em um laboratório de prótese dentária, nessa quinta-feira (2), no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A operação de fiscalização, que resultou no flagrante, foi feita pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), em parceria com a Polícia Civil do Estado.



"Ele disse que aprendeu o ofício com a família. Ele fazia a parte laboratorial e o atendimento aos pacientes, que é ilegal e só o cirurgião-dentista é quem pode realizar", afirmou o chefe de fiscalização do CRO-PE, João Godoy.

Ainda de acordo com o CRO-PE, o local onde o homem atuava tinha estrutura inadequada para atendimento aos pacientes: era insalubre e sem equipamentos de esterilização. O espaço oferecia serviços a baixo custo.



"O protético utiliza um material pastoso que ele insere na boca do paciente para fazer o molde. Se ele não tiver certo conhecimento, uma certa manobra, o paciente pode broncoaspirar esse material e chegar até a óbito", alertou Godoy.

O falso cirurgião-dentista, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à Delegacia de Prazeres para prestar depoimento. Ele foi autuado pelo crime de exercício ilegal da profissão, previsto no artigo 282 do Código Penal Brasileiro.



"A população acaba procurando por preços mais baratos e acaba caindo nas mãos de pessoas que se metem a fazer sem a correta habilidade para os procedimentos. Toda clínica odontológica deve ter, na fachada, o nome do cirurgião-dentista e o número dele no cadastro no CRO", alertou João.



Atendimentos clandestinos podem ser denunciados no site www.cro-pe.org.br ou pelo WhatsApp (81) 98835-1214.

