SAÚDE Falso médico que deu "festa do Botox" é preso após abandonar paciente à beira da morte nos EUA Polícia apura se mulher sofreu intoxicação com anestésico; Felipe Hoyos Foronda tentou fugir para a Colômbia horas depois de paciente ficar irresponsiva durante procedimento

Um homem que se passava por médico no Queens, em Nova York, foi acusado de agressão e de praticar medicina sem licença depois que uma mulher teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia plástica malfeita em uma clínica improvisada, de acordo com um relatório interno da polícia. Felipe Hoyos Foronda, de 38 anos, tentou fugir dos Estados Unidos depois que a mulher ficou irresponsiva durante o procedimento, de acordo com o relatório.

Os policiais o encontraram no Aeroporto Kennedy, poucas horas após a operação, enquanto ele esperava para embarcar na primeira parte de um voo para a Colômbia.

A mulher, de 31 anos, foi levada a um hospital por socorristas. Ela foi intubada, de acordo com uma queixa criminal registrada no sábado pelo promotor público do Queens. Ela não tinha "atividade cerebral", disse a queixa, "e provavelmente não sobreviverá".





A mulher, cuja identidade não foi oficialmente divulgada, tinha ido à clínica para remover seus implantes de nádegas, de acordo com o relatório interno da polícia. Os promotores disseram que Hoyos Foronda usou uma seringa para injetar no organismo dela lidocaína, um anestésico, e que sua condição parecia ser consistente com a toxicidade da substância.

A cidade de Nova York viu uma onda de clínicas ilegais e "spas médicos" oferecerem descontos para pessoas que queriam mudar sua aparência, em maior ou menor proporção. Em janeiro, uma esteticista em Manhattan foi acusada de injetar Botox falsificado em pacientes, o que lhes causou ferimentos físicos, incluindo o botulismo. Nos últimos anos, pelo menos dois praticantes não licenciados de procedimentos de "lifting de bumbum" foram acusados de homicídio culposo após a morte de seus clientes.

Amiga descobriu que procedimento havia dado errado

Hoyos Foronda parece ter sido um cirurgião plástico ocupado, embora não licenciado, que trabalhava na cidade de Nova York, Miami e em Long Island, de acordo com registros e anúncios online.

No Queens, ele realizou procedimentos em uma casa de tijolos em uma rua residencial em Astoria, ladeada por árvores altas e jardins bem cuidados. Na quinta-feira, uma ordem de desocupação foi colada na porta. Os vizinhos disseram que viram veículos de emergência chegarem ao quarteirão na sexta-feira à noite, mas que sabiam pouco sobre o homem que a polícia estava procurando.

A polícia soube do estabelecimento pela primeira vez na sexta-feira, quando uma amiga da mulher ferida foi até a casa para buscá-la após o procedimento, disse o relatório. Quando a amiga chegou, recebeu a notícia que o procedimento da mulher havia dado errado.

A amiga chamou a polícia, disse o relatório. Logo depois, os policiais entrevistaram o proprietário, que lhes deu uma descrição física e uma fotografia de Hoyos Foronda. Os agentes encontraram as informações da placa do carro dele e o rastrearam até a Van Wyck Expressway, a caminho do Aeroporto Kennedy.

Os policiais notificaram outras agências policiais sobre Hoyos Foronda, e a polícia da Autoridade Portuária vasculhou o aeroporto até encontrá-lo. Ele estava esperando para embarcar em um voo para a Flórida, onde planejava fazer uma conexão para a Colômbia, disse o relatório.

Hoyos Foronda permaneceu sob custódia em Rikers Island na quinta-feira. Seu advogado não respondeu a uma mensagem do NYT.

'Festa do Botox'

Como muitos operadores de spas médicos e centros estéticos ou cirúrgicos de última geração, Hoyos Foronda era ativo nas redes sociais. Na web, às vezes se identificava como médico. Online, ele fornecia aos clientes em potencial uma janela para seu negócio. No TikTok, ele listou preços de procedimentos, anunciou vendas e mencionou eventos especiais, incluindo uma "Botox Party" de US$ 450 (R$ 2,5 mil) durante o feriado de Natal.

Ele também postou vídeos dos procedimentos em si, alguns dos quais pareciam ser realizados em mesas de massagem em um ambiente residencial enquanto uma música dramática tocava ao fundo.

Em um vídeo, uma mulher pode ser vista passando por um procedimento no glúteo, deitada em uma mesa ao lado de um sofá azul, enquanto mensagens em espanhol piscam na tela: "Esculpa seus glúteos com nossa máquina" e "Método seguro e indolor".

Em outro vídeo, postado em dezembro de 2023, um homem pode ser visto inclinado sobre a barriga de uma mulher enquanto ela está deitada em uma mesa de massagem. O vídeo garante aos clientes "atenção personalizada e altos padrões de qualidade".

Parece ter sido filmado em um apartamento, e um efeito sonoro popular do TikTok é reproduzido em loop durante a filmagem.

