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RIO DE JANEIRO Falso médico que fazia abortos clandestinos no RJ é preso; uma mulher morreu após procedimento Uma segunda vítima sofreu lesões graves, de acordo com as investigações da 14ª DP

Um falso médico que realizava abortos clandestinos num consultório na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, foi preso, nesta sexta-feira, por policiais da 14ª DP (Leblon). De acordo com as investigações, uma mulher morreu e outra sofreu lesões graves após passarem por procedimentos.

O suspeito foi localizado em sua residência, em Benfica, na Zona Norte da capital.

As investigações sobre o falso médico começaram com a notícia da morte da mulher e das lesões na outra vítima. Segundo o apurado pelos policiais, o homem não tinha formação em Medicina e fazia os abortos em condições extremamente precárias, sem equipamentos cirúrgicos adequados e sem materiais básicos para atendimento de emergência, chegando a usar papel toalha durante os procedimentos.

Com o avanço das investigações, a 14ª DP identificou o autor e representou à Justiça pela prisão temporária dele, além de mandado de busca e apreensão no endereço utilizado para realizar os procedimentos. As medidas judiciais foram cumpridas nesta sexta-feira.

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Os agentes apreenderam materiais cirúrgicos e medicamentos na clínica relacionados aos procedimentos ilegais. Já na residência do suspeito foi apreendida munição. Por causa disso, o homem foi também autuado em flagrante.

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