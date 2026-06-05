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RIO DE JANEIRO

Falso médico que fazia abortos clandestinos no RJ é preso; uma mulher morreu após procedimento

Uma segunda vítima sofreu lesões graves, de acordo com as investigações da 14ª DP

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Suspeito sendo conduzido por um policial e instrumentos usados por eleSuspeito sendo conduzido por um policial e instrumentos usados por ele - Foto: @PCERJ/X

Um falso médico que realizava abortos clandestinos num consultório na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, foi preso, nesta sexta-feira, por policiais da 14ª DP (Leblon). De acordo com as investigações, uma mulher morreu e outra sofreu lesões graves após passarem por procedimentos.

O suspeito foi localizado em sua residência, em Benfica, na Zona Norte da capital.

As investigações sobre o falso médico começaram com a notícia da morte da mulher e das lesões na outra vítima. Segundo o apurado pelos policiais, o homem não tinha formação em Medicina e fazia os abortos em condições extremamente precárias, sem equipamentos cirúrgicos adequados e sem materiais básicos para atendimento de emergência, chegando a usar papel toalha durante os procedimentos.

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Com o avanço das investigações, a 14ª DP identificou o autor e representou à Justiça pela prisão temporária dele, além de mandado de busca e apreensão no endereço utilizado para realizar os procedimentos. As medidas judiciais foram cumpridas nesta sexta-feira.

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Os agentes apreenderam materiais cirúrgicos e medicamentos na clínica relacionados aos procedimentos ilegais. Já na residência do suspeito foi apreendida munição. Por causa disso, o homem foi também autuado em flagrante.

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