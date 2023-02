A- A+

O suspeito de matar o jovem Adonias Ferreira da Costa, de 29 anos, em Itapetim, no Sertão de Pernambuco, foi preso pela Polícia Civil de São Paulo, na segunda-feira (13), em São José dos Campos (SP). Fábio Machado da Cunha, apontado pela polícia como um falso médico, teria escondido o corpo de Adonias em uma geladeira.

A prisão aconteceu após a Justiça de Pernambuco expedir, em 7 de fevereiro, um mandado de prisão preventiva contra ele. Segundo o g1 SP, Fábio nega o crime.

Na casa de Fábio funcionaria uma clínica clandestina. No local, foram apreendidos documentos falsos, medicamentos sujeitos à prescrição médica, mobílias destinadas para procedimentos clínicos, certificados de conclusão de cursos na área de saúde e estética e outros apetrechos médicos.

Fábio Machado será apresentado em audiência de custódia no Judiciário paulista.

No final de janeiro, Fábio Machado foi preso em São José dos Campos por uso de documento falso e exercício ilegal da medicina. Ele havia sido solto depois de passar por audiência de custódia.

Em maio de 2016, Fábio foi preso na cidade de Jenipapo de Minas, no Vale do Jequitinhonha, por se passar por falso médico no município, segundo informou na época o R7. Ele exercia a medicina atendendo pacientes em uma sala na casa da mãe, por R$ 40 a consulta.

O caso Adonias

O corpo do paraibano Adonias Ferreira da Costa, que ficou desaparecido cerca de 20 dias, foi encontrado dentro uma geladeira lacrada com concreto em 3 de novembro do ano passado, em Itapetim, no Sertão do Pajeú de Pernambuco. O refrigerador estava ligado na tomada, e o cadáver, em avançado estado de decomposição.

A Polícia Civil chegou ao local após denúncias de mau cheiro e presença de moscas. Há suspeitas de que no apartamento funcionava uma clínica. O corpo estava na cozinha amarrado e preso na geladeira.

Segundo informações da TV Correio, peritos acharam vestígios de pelo menos cinco substâncias de uso controlado no organismo de Adonias. A suspeita é de que ele tenha recebido altas doses dos medicamentos de forma indiscriminada.

Familiares de Adonias foram a Itapetim para confirmar que o corpo achado era, de fato, do jovem. Natural da cidade paraibana de Matureia, Adonias saiu da casa de uma irmã em Teixeira, também na Paraíba, em 13 de outubro. Ele afirmou que iria para a casa da mãe, em sua cidade natal, mas não chegou.

O carro em que o jovem estava foi achado na cidade de Itapetim menos de uma semana depois do sumiço dele. O paradeiro de Adonias, no entanto, permanecia desconhecido.

