Falso nutricionista é autuado em flagrante em Jaboatão; ele usava inscrição em nome de outra pessoa

Um falso nutricionista, de 35 anos, foi autuado em flagrante, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A Polícia Civil de Pernambuco chegou ao falsário após notícia-crime do Conselho Regional de Nutrição da 6ª Região (CRN-6). Fiscais da Vigilância Sanitária também participaram da ação.

O falso nutricionista usava um carimbo com o seu nome, mas o número de inscrição no CRN-6, na verdade, pertence a outro profissional. A autuação foi na quarta-feira (29).

Ele atuava em academias de musculação da RMR, na internet, e em um consultório particular instalado no bairro de Prazeres.

Segundo a polícia, o falsário chegou a cursar Nutrição, mas não conclui o curso e, apesar disso, atendia pacientes em seu consultório.

A operação encontrou no local ferramentas necessárias para o atendimento de um nutricionista como fita métrica, balança, adipômetro, notebook e fichas de acompanhamento nutricional — algumas, inclusive, datadas de 2022.

O homem foi autuado em flagrante por falsidade ideológica e exercício ilegal da Nutrição. A Vigilância Sanitária lavrou Termo de Notificação e o proibiu expressamente de exercer a profissão no município de Jaboatão dos Guararapes. Em caso de recorrência, o infrator está sujeito à interdição e multa.