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MEDICINA Falta de dados afeta rastreamento genético de insuficiência cardíaca na população brasileira Estudo da USP aponta que a escassez de informações sobre genomas não europeus limita o alcance da medicina de precisão no país

A baixa presença de brasileiros em bancos de dados genômicos globais compromete a precisão dos testes usados para investigar as causas da insuficiência cardíaca. É o que aponta um estudo da Universidade de São Paulo (USP), que revelou uma limitação ainda maior nos exames: a dificuldade de interpretar os resultados cresce significativamente ao se analisar trechos do DNA com ancestralidade africana ou indígena.

A insuficiência cardíaca é uma condição crônica que leva o coração a bombear uma quantidade insuficiente de sangue e afeta 64 milhões de pessoas no mundo, sendo cerca de 2 milhões no Brasil. Ela é causada por uma combinação complexa de fatores ambientais e genéticos.

Investigar essas causas esbarra, porém, em um desafio demográfico. “Justamente por ser mais miscigenada, nossa população é sub-representada nos trabalhos e nos bancos genômicos”, diz Isabella Ramos Lima, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Cardiologia sediado no Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (FM-USP).

Uma consequência da baixa participação de brasileiros nesses bancos é que podem existir variações genéticas na população cujos efeitos sobre o desenvolvimento da insuficiência cardíaca ainda não são conhecidos, o que torna o resultado dos testes menos precisos. “O que estamos mostrando é que, por ser menos estudada, os testes genéticos têm uma acurácia menor na população brasileira. Não porque o reagente ou o sequenciamento não funcionam bem. É porque não sabemos o que fazer com o resultado”, diz Alexandre da Costa Pereira, pesquisador do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do InCor e orientador de Lima.

O estudo recebeu apoio da Fapesp e foi publicado em agosto no periódico JACC: Advances.

Para identificar essas variações e entender seu potencial patogênico, os genomas de 1.013 pacientes do InCor foram analisados e as variantes relacionadas à insuficiência cardíaca, classificadas.

Os resultados mostraram que 6,5% dos pacientes apresentaram variantes patogênicas, 15,8% possuíam apenas variantes benignas e 77,7% carregavam ao menos uma variante de significado incerto, ou seja, cujo efeito sobre o desenvolvimento da doença ainda não é conhecido.

Essas variantes de significado incerto são mais comuns em regiões do genoma (trechos do DNA) com ancestralidade indígena ou afrodescendente em comparação a segmentos de ascendência europeia, expondo uma lacuna no conhecimento sobre essas populações.

À medida que novas pesquisas populacionais são realizadas, a associação das variantes à insuficiência cardíaca vai se tornando mais clara. “Se encontrarmos de novo uma dessas variantes que chamamos de incertas, isso aumenta um pouco a chance de que seja patogênica, porque agora já não é só em um caso que estou encontrando, são em dois”, explica Pereira.

Para ele, os achados reforçam a importância de maior investimento em pesquisas sobre a genética brasileira. “Precisamos continuar tendo investimentos em políticas públicas que criem essa infraestrutura de dados disponíveis para a população brasileira de forma que viabilize uma acurácia tão boa quanto a de outras populações.”

Importância dos testes genéticos

Apesar de não serem recomendados para a população em geral, os testes genéticos são de grande importância para os pacientes que sofrem de insuficiência cardíaca. A partir da identificação de determinadas variantes genéticas, os profissionais da saúde podem oferecer um tratamento mais adequado para cada paciente. “Dependendo do gene alterado, a história natural da doença vai ser diferente. Então é possível dar um prognóstico mais personalizado para a doença”, diz Pereira.

Em alguns casos, até mesmo o tratamento oferecido pode ser influenciado pelos resultados. “Identificamos variantes patogênicas no MYBPC3, que é um dos genes associados à morte súbita. Dependendo da clínica do paciente, pode haver uma indicação de implantar um desfibrilador interno no coração do indivíduo”, exemplifica Lima.

Para além do benefício direto ao paciente, a identificação de variantes genéticas patogênicas também é importante para os seus familiares. A partir dela, é possível verificar se a mesma variante está presente em parentes próximos. “Se você tem um caso de insuficiência cardíaca, não sabe o motivo e suspeita que a causa seja genética, tem de testar todos os familiares em primeiro grau. Só que testar sem uma verificação genética geralmente significa fazer ecocardiograma e eletrocardiograma todo ano. É muito custoso para a família e para o sistema. O teste genético permite focar esses recursos nas pessoas que têm alteração”, explica Pereira.

Se a variante é encontrada em algum dos familiares em primeiro grau, o rastreamento pode ser estendido para os de segundo grau, e assim por diante – o chamado rastreamento em cascata. “Às vezes, você chega num familiar que não sabia nem da possibilidade de ter algum tipo de alteração clínica, muito menos genética”, conta Lima.

O projeto CardioGen, realizado por meio de uma parceria entre o InCor e o Ministério da Saúde, possui uma rede nacional de centros de cardiologia genética na qual pacientes podem buscar atendimento clínico, testes genéticos e aconselhamento.

O artigo Prevalence of pathogenic genetic variants across heart failure etiologies in an admixed population pode ser lido em: sciencedirect.com/science/article/pii/S2772963X26005442.



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