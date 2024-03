A- A+

No mês dedicado à luta para detecção e tratamento da endometriose, autoridades alertam que problema inflamatório crônico, que pode afetar mulheres na idade reprodutiva, é desconhecido da maioria da população. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a endometriose afeta uma em cada dez mulheres durante a sua vida – aproximadamente o mesmo que a proporção da população mundial com diabetes. Diferentemente da diabetes, a endometriose enfrenta a falta de informações numéricas que mostrem o quadro de mulheres acometidas pela doença e seu respectivo acompanhamento.

Hoje não há obrigatoriedade do registro da endometriose no país, motivo pelo qual são poucos os registros de vigilância em saúde em relação à doença. Segundo a OMS, a endometriose afeta cerca de 176 milhões de mulheres em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 7 milhões

A endometriose é uma doença ginecológica caracterizada pelo desenvolvimento e crescimento de estroma e glândulas endometriais fora da cavidade uterina, resultando em uma reação inflamatória crônica. O endométrio é um tecido que reveste a camada interna do útero, que é afetado diretamente pelos hormônios. Quando esse tecido se expande para fora do útero, em regiões da cavidade abdominal, ligamentos, ovários, bexiga e reto, a paciente é diagnosticada com endometriose.

Desde que a cantora Anitta, em 2022, jogou os holofotes sobre a endometriose, ao revelar que sofria com o problema, e, posteriormente, realizaria uma cirurgia, muitas mulheres têm procurado atendimento médico. Naquele ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou mais de 10 mil procedimentos hospitalares (incluindo internação) em virtude da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Em 2022, foram realizadas 2.166 consultas no SUS relacionadas à endometriose em todo o país; em 2023, foram 3.408 consultas - representando um aumento de cerca de 57% se comparado ao número de consultas do ano anterior.

É importante destacar que os dados se referem ao número de consultas realizadas e são apresentados ao SIA (Sistemas de Informações Ambulatoriais) do SUS, não correspondendo ao número de pessoas diagnosticadas. No SUS, as mulheres que apresentam sintomas da endometriose devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Elas realizam o primeiro atendimento e encaminham os casos à rede secundária, como os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) ou hospitais referenciados, para exames e, caso o diagnóstico seja confirmado, o tratamento.

Ainda que considerada benigna, a endometriose, na maioria das vezes, pode ser acompanhada de dores fortes contínuas (entre 80% e 90% das mulheres com endometriose têm dor exacerbada, como cólicas menstruais e dores nas relações sexuais), dor pélvica, anemia e fadiga, dor ao defecar e/ou modificação do funcionamento intestinal. As mulheres em fase reprodutiva enfrentam risco ampliado da infertilidade: estudos estimam que 40% das pacientes com endometriose lidam com problemas para engravidar.

“Apesar do volume de publicações nos últimos anos, incluindo científicas, e outras vistas nas mídias sociais, a endometriose é uma doença que costuma ser cercada de mitos e falsas verdades, o que tem relação direta com a falta de informação”, diz a médica Radiologista Andréa Leite. “Precisamos estar unidas para propagar dados corretos, falar da importância do acompanhamento regular dos especialistas e da realização de exames acurados para que providências sejam tomadas e as mulheres possam ter uma vida saudável”, completa Andréa Leite, do Centro de Diagnóstico Lucilo Ávila (CDLA), instituição referência em exames de imagens em Pernambuco e que encampa agora em março a Campanha Nacional Amarelo-Lilás.

Em centros de imagem como o Lucilo Ávila, os exames destinados ao diagnóstico da endometriose são as ultrassonografias transvaginal comum e a ultrassonografia com preparo intestinal para mapeamento da endometriose e a Ressonância Magnética da Pelve. O exame com preparo intestinal recomendado às mulheres com endometriose consegue investigar com detalhamento e precisão, a saúde dos compartimentos da pelve, incluindo ligamentos importantes, útero e ovários da mulher. De outro modo, visualizar trompa, bexiga e ureteres e porções do reto inferior, médio e superior. Também visualiza estruturas sutis como o peritônio, que recobre os órgãos pélvicos e abdominais. Com exames complementares de imagem, é possível se fazer um mapeamento pélvico capaz de mostrar à equipe médica a localização, tamanho e extensão das lesões.

