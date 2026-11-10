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Educação

Falta de saneamento influencia no desempenho de estudantes no Enem

Alunos sem banheiro em casa tiram em média 28,9 pontos a menos

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A desigualdade se revela mais acentuada também quando se comparam as notas do exame entre as regiões do país onde o saneamento é mais precárioA desigualdade se revela mais acentuada também quando se comparam as notas do exame entre as regiões do país onde o saneamento é mais precário - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Estudantes que não têm banheiro em casa tiram em média 28,9 pontos a menos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A nota média dos estudantes que moram em casas com banheiro foi de 533,29 pontos, enquanto aqueles que vivem sem banheiro tiveram nota média de 504,39.

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Os dados estão no Painel Saneamento Brasil, do Instituto Trata Brasil, com base nas informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2024.

“Esses números ajudam a mostrar que o saneamento vai além da saúde e chega à sala de aula”, avaliou o Trata Brasil, em nota.

Segundo a entidade, a distância é ainda maior na nota da redação, com média de 621,99 para quem tem banheiro em casa e 578,18 para quem não tem.

A desigualdade se revela mais acentuada também quando se comparam as notas do exame entre as regiões do país onde o saneamento é mais precário.

“A falta de água tratada e de banheiro em casa pode significar mais doenças, mais faltas e menos condições de estudo, o que se reflete em notas menores em uma prova que abre as portas para o ensino superior”, afirmou o instituto.

“Garantir saneamento para todos é também garantir que os estudantes de todas as regiões do país tenham as mesmas chances de aprender e de conquistar seu espaço”, defendeu o Trata Brasil.

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