A- A+

Saúde Falta de vitamina pode ser percebida no cocô e no xixi; saiba qual Além dos idosos, os veganos também correm riscos de ficar sem a substância, que pode ser encontrada em abundância em alimentos de origem animal

Conhecida como cianocobalamina, a vitamina B12, é muito importante para o organismo, pois ela está envolvida na formação das células sanguíneas, além de atuar diretamente sobre o sistema nervoso, ajudando na formação dos neurônios. Sua deficiência pode resultar em lesões na medula espinhal, podendo ocorrer anemias, fadiga crônica, lesões neurológicas e danos secundários a diversos órgãos.

Um estudo publicado no Journal of Gerontology mostra que a falta desse tipo de vitamina pode ser vista por meio das fezes e da urina. Isso ocorre porque lesões na medula espinhal têm o potencial de interromper a comunicação entre os nervos responsáveis pelo controle da bexiga e do intestino, uma vez que esses órgãos são controlados pelo sistema nervoso. O que pode levar a incontinência, tornando o problema um importante sinal associado a falta de vitamina B12.

Essa interrupção pode levar à disfunção desses órgãos, conhecida como bexiga neurogênica ou intestino neurogênico. Segundo o estudo, feito especialmente com idosos, 41% dos participantes apresentaram algum tipo de incontinência, incluindo incontinência urinária ou fecal.

Os cientistas concluíram que níveis séricos de B12 inferiores a 300 pg/ml podem desempenhar um papel na incontinência urinária e fecal, juntas.

Os especialistas afirmam que além dos mais idosos, os veganos também devem se preocupar e buscar a orientação de um nutricionista para discutir a possibilidade de suplementação da vitamina, uma vez que elas estão mais presentes em abundância de ingredientes animais, como: carnes bovinas, ovos, peixes, leites e derivados.

Veja também

ABRE E FECHA Confira o que abre e o que fecha em Pernambuco no feriadão de São João