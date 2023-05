Família busca por jovem de 24 anos que está desaparecido desde a segunda (1º), em Abreu e Lima

A- A+

O jovem Daniel Felipe de Oliveira, 24 anos, desapareceu na manhã da segunda-segunda (1º), no município de Abreu e Lima, localizado na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a irmã, Paula de Oliveira, Daniel disse à mãe que iria sair para ir à feira livre da cidade e não voltou até o fim da tarde desta terça (2).

Ela também contou que um mototáxi amigo da família disse que o viu na manhã da segunda (1º), próximo à feira, sentido a cidade do Paulista

“Meu irmão não usa drogas e nem é envolvido com nada errado. Ele saiu de casa vestindo uma calça jeans clara, camisa verde por baixo, camisa xadrez longa, boné amarelo e verde do Brasil e sandálias”, detalha Paula, que pede para quem tiver notícias do paradeiro do jovem ligar para os números (81) 99472-3434 ou (81)98734-0242.

O boletim de ocorrência do desaparecimento foi registrado na Delegacia de Abreu e Lima, mas, até agora, não há informações sobre o caso.

