Família confirma morte de Bruna Valeanu, brasileira atacada pelo Hamas em rave na Faixa de Gaza

A família da brasileira Bruna Valeanu, que estava desaparecida em Israel desde o último sábado (7), confirmou, no fim da manhã desta terça-feira (10), a morte da jovem.

Bruna estava na rave Universo Paralello, nas proximidades da Faixa de Gaza, quando os terroristas do Hamas chegaram e atacaram. Pelo menos 250 pessoas que estavam no local morreram.



A jovem de 24 anos era natural do Rio de Janeiro, e sua última comunicação com a família aconteceu no sábado, por volta das 9h.



Bruna tinha dupla nacionalidade, era brasileira-israelense, e havia completado 24 anos há duas semanas, em 26 de setembro. Ela vivia em Israel há 8 anos e estudava comunicação e marketing.



No último contato com família, contou ter testemunhado disparos e mortes à sua volta. Na segunda-feira, a irmã de Bruna, Nathalia Valeanu, chegou a dizer, em entrevista ao g1, que torcia para que a jovem tivesse sido feita refém e mantida viva.

O Itamaraty confirmou, nesta terça-feira, e lamentou a morte de Ranani Glazer, outro brasileiro que estava na rave.

A irmã mais velha de Bruna, Florica, que também vive em Israel, conversou com o g1. Ela disse que o Exército israelense comunicou ter encontrado o corpo da estudante. O enterro da jovem está previsto para a noite desta terça (10).

“Minha mãe teve um pressentimento nesse dia, ela não sabia que a festa [Universo Paralello] seria perto de Gaza. Minha mãe falou: ‘Bruna, não vai na festa’. Minha mãe teve esse pressentimento”, contou Florica.

Ainda há uma brasileira desaparecida

Última brasileira identificada, Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, segue desaparecida. Ela também participava do festival de música, e seu sumiço chega ao quarto dia nesta terça-feira. O evento onde elas estavam, intitulado Universo Paralello, foi alvo do ataque do Hamas no último sábado. Desde então, Karla não deu notícias.

Karla também tem nacionalidade israelense. A mulher é mãe de um jovem de 19 anos, membro do exército de Israel. Ela estava na rave com o namorado, Gabi Azulay, que também não foi mais visto deste a investida do grupo terrorista.

"Alguém conhece esse casal? Sabem alguma coisa sobre eles? Eles estavam em uma festa no sul. Por favor, se alguém souber qualquer coisa ou tenha visto eles nos informe", escreveu uma amiga da brasileira, no Facebook.



Em nota, o Instituto Brasil- Israel também informou sobre o falecimento: "Com muito pesar, informamos que a brasileira Bruna Valeanu foi encontrada morta. A brasileira estava desaparecida após o ataque terrorista do Hamas."

