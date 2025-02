Família confirma morte de Shiri Bibas, refém sequestrada pelo Hamas

A- A+

A família de Shiri Bibas confirmou neste sábado (22) que o corpo da refém foi entregue ao governo de Israel. Seus filhos, Ariel e Kfir, também sequestrados pelo Hamas, tiveram os corpos devolvidos na quinta-feira.

As autoridades israelenses acusam o grupo islamista de assassinar as crianças "a sangue frio". O Hamas, que governa Gaza, admitiu um possível erro na entrega dos corpos e transferiu novos restos humanos por meio da Cruz Vermelha.

A gestão do caso elevou a tensão em meio ao acordo de trégua em Gaza, que segue com novas trocas de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou os membros do Hamas de "monstros" e prometeu punição.

Veja também