TUBARÃO Família de adolescente envolvida em incidente com tubarão pede doações de sangue Jovem segue internada no Hospital da Restauração

A adolescente de 15 anos que teve parte do braço amputada após um incidente com tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, precisa de doações de sangue. O incidente aconteceu na última segunda-feira (6); desde então, a vítima está internada no Hospital da Restauração (HR), na região central do Recife.

As doações podem ser feitas na sede do Hemope (Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco), localizada na Rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana. O doador precisa, antes do procedimento, indicar a adolescente como beneficiada.



De acordo com o último boletim divulgado pelo HR, a jovem está internada com quadro de saúde estável. A vítima, que está na enfermaria da unidade, passou por procedimentos cirúrgicos para reparar as lesões causadas pela mordida do animal e está sendo acompanhada por parentes e por equipes multiprofissionais do hospital.



Outro incidente

Além da vítima do incidente com tubarão da última segunda (6), o adolescente envolvido em outro caso registrado no domingo (5), nas imediações da igrejinha de Piedade, segue em recuperação no Hospital da Restauração. Mordido na coxa direita, o jovem teve a perna amputada e apresenta um quadro de saúde estável, segundo o HR. Não há previsão sobre quando os dois receberão alta médica.

