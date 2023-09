A- A+

JUSTIÇA Família de bombeiro morto no Natal com 32 facadas organiza ato em primeira audiência do caso Yasser Youssef Batista Cordeiro, com 41 anos à época, teve sua casa invadida no Natal no ano passado e acabou morto por golpes de faca

A família de Yasser Youssef Batista Cordeiro, morto com 32 facadas ao ter sua residência invadida no Natal passado, se mobiliza para promover um ato de protesto na manhã da próxima segunda-feira (1º), quando acontecerá a primeira audiência (audiência de instrução) do caso, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife. Na sessão, será julgada a possibilidade de o acusado responder em liberdade e a chance também de um júri popular acontecer.

À Folha de Pernambuco, a esposa dele, que também atua no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Paula Ingrid Vieira Lima, de 38 anos, diz que a mobilização tem como principal intuito a continuidade da prisão do homem.

Paula e Yasser Youssef estavam num relacionamento amoroso há 19 anos, casados há 12. Atualmente, a filha deles está com oito anos.

“Esperamos a continuidade da prisão preventiva dele até a condenação, e que a justiça seja feita. Seria absurdo uma liberação diante do que ele fez”, disse de início.

Yasser Youssef atuava como oficial do Corpo de Bombeiros e tinha 41 anos quando o crime aconteceu, dentro da residência que compartilhava com sua esposa, também membro da corporação e a filha deles, com sete anos à época. Elas conseguiram fugir, enquanto ele lutou com o criminoso e acabou sendo esfaqueado por diversas vezes. O oficial chegou a ser levado até o Hospital da Restauração, mas morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos.

O criminoso, com 31 anos no período do crime, foi localizado pela polícia e preso em flagrante por tentativa de latrocínio. Após a morte, ele passou a responder na Justiça por homicídio.

As investigações do caso estão sendo conduzidas em sigilo pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

