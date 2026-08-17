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BUSCA POR RESPOSTAS Família de criança desaparecida em Olinda interdita PE-15 durante protesto por investigação Manifestantes colocaram fogo nos dois sentidos da via, impedindo a passagem dos carros no final da tarde desta segunda-feira (17)

Familiares e amigos do menino Igor Gabriel da Silva Monteiro, de 11 anos, interditaram os dois sentidos da PE-15, durante a noite desta segunda-feira (17), em protesto pelo desapaercimento do jovem.

Segundo Iana Monteiro de Brito, tia da criança, Igor foi visto pela última vez na 1ª Travessa da Rua das Mangueiras, no bairro da Tabajara, em Paulista, às 10h, desta segunda-feira (17).

"Ele só foi colocar o lixo na porta de casa e não voltou mais. Só queremos uma resposta, cadê Gabriel?", explicou.

De acordo com Iana, um boletim de ocorrência foi registrado delegacia de Paulista. A família alega demora no processo de investigação e revolta pelo desaparecimento da criança.

Os manifestantes colocaram fogo nos dois sentidos da via, impedindo a passagem de veículos no sentido de Olinda e Paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma viatura de comabte a incêndio foi acionada e está em deslocamento até o local.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e Militar. Até o momento o momento não obteve retorno.

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