Família de Jeff Machado usa perfil na internet para postar mensagem antiga do ator

Desde o desaparecimento de Jeff Machado, em janeiro deste ano, a família do ator tem cuidado das redes sociais do artista.



Na tarde desta terça-feira (6), a amiga de infância, Cintia Hilsendeger, uma das administradoras da página, postou uma mensagem enviada pelo artista a ela em dezembro, quando comentou que havia adotado dois cães da raça setter. Jeff, à época, se referia carinhosamente, a cães Gilberto Gil e Caetano Veloso. Um dos animais continua desaparecido, enquanto outro foi encontrado morto, após serem abandonados em ruas da Zona Oeste.

"Gilberto Gil e Caetano Veloso, meus setters ingleses azul e branco, com 7 anos, são irmãos da mesma ninhada do Triaccan. Foram adotados em momentos diferentes e acabaram vindo pro mesmo tutor. Eles são muito unidos, fazem tudo juntos, não se desgrudam, se completam", escreveu o ator na mensagem.





Gilberto Gil e Caetano Veloso, cãos do ator Jeff Machado seguem desaparecidos // Foto: Reprodução

Jeff era "pai" de oito cachorros da raça Setter, todos com nomes de estrelas da MPB: Tim Maia, Nando Reis, Elis Regina, Cazuza, Vinicius de Moraes, Gilberto Gil, Rita Lee e Caetano Veloso. Após ser assassinado dentro da própria casa, em Guaratiba, na Zona Oeste, em 23 de janeiro, os animais foram abandonados em ruas da mesma região. A situação despertou suspeitas sobre o desaparecimento do ator. Desde então, Gilberto Gil — um dos cães — segue desaparecido. Outros dois morreram e cinco foram doados.



Gilberto Gil, assim como os outros cães, tem o microchip de identificação. O dispositivo, no entanto, não funciona como um localizador, que permita saber onde o animal está no momento. Ele é utilizado para identificar o dono do cão, já que a raça Setter não é muito comum no Brasil.

O pequeno aparelho, do tamanho de um grão de arroz, funciona para armazenar informações, lançadas num banco de dados nacional e consultado on-line por meio de um leitor — no geral, disponível em clínicas e hospitais veterinários. O intuito do microchip é de reunir dados sobre o animal, como questões de saúde, e do tutor, como contato e endereço.

Os primeiros cães a serem encontrados foram Vinicius e Cazuza, nas ruas da Zona Oeste, o primeiro dos resgastes feitos pela ONG Indefesos. Num grupo de mensagens dedicado aos Setters, as imagens começaram a ser compartilhadas, em 1º de fevereiro. Patricia Triacca, veterinária e amiga do Jeff, queria saber o que estava acontecendo. Foi mais de uma semana de buscas na região.

Patrícia avisou à família do ator e as suspeitas pelo desaparecimento de Jeff começaram. Ele foi encontrado em um baú enterrado e acimentado a 2 metros de profundidade em uma casa de Campo Grande, na Zona Oeste.

Ao prestar depoimento à DDPA, Patricia pediu que a polícia não pare as buscas pelo cão:

— Eu pedi para a polícia isso. A gente já sabe de quase toda a história, e soubemos mais devido aos cachorros.

Em dezembro do ano passado, Jeff postou, em seu Instagram, um texto falando sobre a relação entre Gil e Caetano.

"Desde que Gil chegou, ele e Caetano não se desgrudam, estão sempre juntos. Caetano é o mais apegado a mim. Essa dupla representa o amor através dos laços sanguíneos, a esperança do reencontro, a união, o perdão e a possibilidade de evolução. Cada cão que entra na minha vida, é uma parte de mim que encontro", escreveu.

