A- A+

Submarino Família de magnata que estava em submarino desaparecido critica OceanGate por demora no resgate Titan fez contato pela última vez com a superfície na manhã de domingo, cerca de 1 hora e 45 minutos depois de iniciar a descida

A britânica Kathleen Cosnett, prima do magnata e aventureiro Hamish Harding, que desapareceu a bordo do submarino Titan no último domingo, criticou a empresa responsável pela expedição em entrevista a imprensa britânica. Segundo ela, a OceanGate demorou a alertar a Guarda Costeira do sumiço do submersível.

— É muito assustador. Levou tanto tempo para eles irem resgatá-los, é muito tempo. Eu teria pensado que três horas seria o mínimo. — disse Cosnett em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

O Titan fez contato pela última vez com a superfície na manhã de domingo, cerca de 1 hora e 45 minutos depois de iniciar a descida de 3, 8 mil metros rumo ao naufrágio do Titanic. Na tarde desta quinta-feira, após cinco dias de buscas, a Guarda Costeira americana confirmou que destroços foram encontrados na área de busca. Estimativas apontam que a reserva de oxigênio do submersível teria chegado ao fim nessa manhã.

Veja também

Titan Submarino desaparecido: Guarda Costeira não detalha plano de resgate dos corpos das vítimas