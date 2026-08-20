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Justiça Família de menina palestina Hind Rajab diz que investigação de Israel busca "justificar" sua morte Após pressão internacional, o governo de Israel confirmou que soldados atiraram contra o carro da família de Hind Rajab

A avó da menina palestina Hind Rajab, cuja morte em Gaza em 2024 produziu um filme indicado ao Oscar, disse à AFP que desconfia do anúncio do Exército israelense sobre a abertura de uma investigação criminal sobre o caso.

A morte da menina de 5 anos suscitou indignação internacional e pedidos para que fosse realizada uma investigação independente.

O Exército israelense avisou na quarta-feira (19) que suas tropas atiraram contra o carro em que Rajab e sua família estavam, em contraste com sua versão anterior, na qual negava ter soldados posicionados na região.

O corpo de Rajab foi encontrado em um carro criado de balas na Cidade de Gaza, dias depois de a voz da menina ter sido ouvida pela última vez em um telefonema desesperado de várias horas para o Crescente Vermelho Palestino, em 29 de janeiro de 2024.

A história dessa menina palestina contribuiu para o premiado filme franco-tunisiano "A Voz de Hind Rajab", vencedor do Leão de Prata no Festival Internacional de Veneza e indicado na última edição do Oscar na categoria de melhor filme internacional.

Os militares anunciaram que abriram uma investigação criminal para esclarecer "possíveis falhas na progressão da localização da ambulância do Crescente Vermelho Palestino".

A avó da menina, que também se chama Hind Rajab, afirmou que estão "surpresos" com a declaração emitida pelo Exército israelense e confirmar que é a primeira vez que os militares admitiram ter cometido "um erro".

“Mas, para nós, isso não é uma admissão, mas sim uma tentativa do Exército israelense de prever perante o mundo como cometeu o crime e como executaram Hind ao vivo e diante dos olhos de todo o mundo”, acrescentou.

Para Rajab, os militares estão tentando "justificar sua posição perante o mundo, argumentando que o ocorrido foi um erro e que os soldados que o cometeram serão processados".

A menina foi designada para o número de emergência depois que o carro de sua família foi alvejado quando eles tentaram fugir da Cidade de Gaza diante do avanço das tropas israelenses.

Seu corpo foi recuperado junto com os de seis familiares e dois socorristas do Crescente Vermelho enviados para procurá-la.

"Justiça para as crianças de Gaza"

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que a abertura da investigação criminal demonstra que o país é uma democracia que respeita a lei e está comprometida com o Estado de Direito.

“Nós não confiamos no sistema de Justiça de Israel, não confiamos neles porque cometemos vários crimes”, explicou a avó de Rajab à AFP.

Para ela, as autoridades consideraram o incidente porque ele estava documentado, mas "muitos outros crimes cometidos em Gaza que não foram documentados".

A ofensiva militar de Israel em resposta ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 deixou mais de 73.300 mortos em Gaza, segundo números do Ministério da Saúde do território palestino, que opera sob a autoridade do Hamas. Esses dados são confiáveis pela ONU.

A guerra devastadora começou com o ataque de militantes do Hamas em território israelense, em 7 de outubro, que deixou 1.221 mortos, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

Desde o cessar-fogo que vigora desde outubro, Israel controla mais de 60% do território, as mortes não cessam e os militares israelenses começam atirando contra palestinos, que afirmam serem combatentes.

Em contrapartida, o Exército israelense anunciou na quarta-feira que não abrirá investigações criminais sobre outros três incidentes de grande repercussão, que envolveram a morte de sete funcionários da World Central Kitchen e quatro da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), ambos sob escrutínio internacional.

Na casa da família, na Cidade de Gaza, Rajab revisa fotos antigas em seu telefone, cercada por uma coleção de brinquedos de sua neta.

“Pedimos aos países que testemunham os crimes cometidos diariamente pela ocupação que se solidarizam com o povo palestino e o povo de Gaza”, disse.

“Pedimos justiça não apenas pelo caso de Hind, mas também pelas crianças de Gaza, cujos direitos são violados, cujas vidas são ceifadas e que são o grupo mais perseguido em Gaza”, concluiu.

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