Família de turista morto no mar de Ipanema faz vaquinha para levá-lo de volta a Goiás

Após o Corpo de Bombeiros encontrar o corpo do turista Igor Souza da Costa, de 26 anos, amigos e familiares agora tentam arrecadar R$ 20 mil por meio de uma vaquinha virtual para arcar com as despesas do traslado até Anápolis, em Goiás, cidade natal do jovem, e com os custos da ida da família ao Rio de Janeiro.

Igor desapareceu no último domingo (4), ao entrar no mar da Praia de Ipanema, na Zona Sul, após o show da cantora Lady Gaga, e foi encontrado na manhã deste sábado (10), nas proximidades das Ilhas Cagarras.

A identidade foi confirmada pela Polícia Civil. Até o momento, foram arrecadados pouco mais de R$ 18 mil e tem 383 apoiadores.

O arquiteto viajou ao Rio para assistir ao show da cantora, realizado no sábado anterior, na Praia de Copacabana. A viagem era planejada desde janeiro por ele e o namorado, Wesley Oliveira, que o acompanhava.

O casal pretendia retornar para Goiás na noite de domingo, mas, antes do voo, decidiu aproveitar o dia na praia. Eles estavam entre os Postos 8 e 9 de Ipanema quando Igor entrou no mar e não retornou.

Segundo os bombeiros, Wesley chegou a procurar um guarda-vidas para relatar o desaparecimento do companheiro, mas não mencionou que ele havia entrado no mar, o que dificultou o início das buscas.

Abalado, Wesley falou sobre a perda do companheiro em um depoimento emocionado a amigos e familiares:

— A vida é um sopro, e às vezes ela nos leva quem mais amamos sem aviso algum. Por isso, abrace mais, diga que ama, perdoe, esteja presente. Aproveite cada instante com quem te faz bem, porque para morrer, basta estar vivo, e a vida… é curta demais para ser adiada. Valorize hoje, agora. Amanhã pode ser tarde — disse ele.

A campanha de arrecadação foi criada para possibilitar o retorno do corpo à cidade de origem e viabilizar um enterro digno. “Os custos são altos, e qualquer contribuição, de qualquer valor, fará a diferença”, escreveram os organizadores da vaquinha.

