OLINDA Família contesta Mirabilandia após parque tentar transferir vítima de brinquedo para outro hospital De acordo com os parentes, o parque quer encaminhar a jovem para uma unidade do Hapvida, onde ela possui vínculo por plano de saúde

A família da professora de inglês Dávine Muniz, de 34 anos, que sofreu um grave acidente em um brinquedo do Mirabilândia, em Olinda, na Região Metropolitana da capital, contestou o parque na Justiça após uma nova tentativa de transferência da jovem para outra unidade de saúde.



O parque custeia a internação e quer transferir a vítima do Hospital São Marcos, rede privada no Recife, onde ela está desde o dia 3 de outubro, para um hospital da rede Hapvida, onde Dávine possui plano de saúde vinculado à empresa em que trabalha.

"O parque está querendo transferi-la para uma unidade do Hapvida e estamos brigando contra isso. Dávine é professora de inglês de uma escola do Recife e tem um plano de saúde Hapvida, e eles (parque) querem transferir para uma dessas unidades para que o plano de saúde pague todos os custos e o parque possa deixar de arcar com as despesas", revelou o primo de Dávine Ricardo Lima, em contato com a Folha de Pernambuco.

Dávine só foi transferida do Hospital da Restauração para o Hospital São Marcos para dar prosseguimento ao seu processo de recuperação após a família acionar o parque na Justiça. Segundo parentes, houve um suposta negativa por parte do Mirabilandia em custear a transferência.

Ainda segundo a família da jovem, a contestação acontece por meio do mesmo processo judicial. Alguns dias após a decisão por liminar de que o parque deveria arcar com as despesas da transferência para uma unidade particular, o Mirabilandia teria apresentado uma nova proposta para que a vítima fosse encaminhada do Hospital São Marcos para uma unidade do Hapvida e, apenas nesse momento, os parentes contestaram o pedido.

“Nós contestamos o pedido do parque e, no momento, seguimos aguardando por uma decisão da juíza da 8ª vara cível, que definirá a questão”, explicou o primo da vítima.

Para a família, uma nova transferência de Dávine pode prejudicar o seu quadro de saúde, que segue estável no momento.

"Desde o início, eles aceitaram arcar com as despesas, mas a nossa primeira pedida foi o Hospital Português, que é referência no tratamento neurológico, mas eles primeiro aprovaram e depois negaram por ser 'muito caro'. Depois eles propuseram o Hospital São Marcos e nós aceitamos. Agora que ela está lá, eles querem transferi-la para diminuírem os custos deles. A nossa briga é diária e constante”, começou Ricardo Lima.

"O parque tem que pagar pelo tratamento dela e, se a transferência para o Hapvida for feita, eles não precisarão mais pagar nada”, completou.

O que diz o Mirabilandia

A reportagem entrou em contato com o Mirabilandia por um posicionamento oficial sobre o caso. Como resposta, o parque confirmou que a proposta de transferência da jovem para o Hapvida aconteceu "antes da família judicializar a questão". Assim, o caso segue em segredo de Justiça, e, "em razão disso, não pode ser comentado".

Durante as alegações iniciais da família de Dávine no momento da abertura do processo solicitando a primeira transferência para o Hospital São Marcos, foi afirmado que o Mirabilandia havia negado custeamento do tratamento da jovem na unidade particular por conta do seu plano de saúde.

Na época, o parque negou que teria se posicionado contra a remoção da paciente para o Hospital São Marcos, afirmando, por meio de nota, que estava "negociando a transferência para um hospital particular, mas coberto pelo plano de Dávine, e mantendo outros suportes, como vem fazendo, financeiro, logístico, médico, psicológico".



O parque segue interditado desde o dia do acidente e, no momento, há uma ação conjunta entre o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) que aponta irregularidades em documentação de laudos de manutenção de brinquedos do parque.

Professora deve passar por novas cirurgias

Dávine Muniz possui quadro estável e segue em tratamento. - Foto: Arquivo pessoal

Dávine Muniz teve um traumatismo cranioencefálico grave após ser arremessada de um brinquedo que se chamava "Wave Swinger" - ou "balanço de onda", em tradução livre do inglês -, que funcionava a partir de balanços presos por correntes em uma estrutura com giro contínuo que pode alcançar até 12 metros de altura.

De lá para cá, a jovem segue internada no Recife - primeiro no Hospital da Restauração e atualmente no Hospital São Marcos. Segundo o primo da jovem, no momento, Dávine possui quadro de saúde estável e, se esse estado persistir, ela deve passar por nova cirurgia no próximo domingo (22) para tratar fraturas em sua face.

"Ela, desde o dia 9 de outubro está respirando sem ajuda de aparelhos, porém ela ainda está hospitalizada. Ela está respondendo muito bem e, com esse avanço, nós iniciamos nessa semana o tratamento com o pessoal da fonoaudiologia. Porém ela está com um trauma muito grande na face e vai precisar passar por outra cirurgia. Estamos vendo se será possível realizar essa cirurgia no domingo e, se o quadro dela se mantiver dessa maneira, isso será possível”, confirmou Ricardo Lima.

Nos próximos dias, também está sendo cogitada a marcação de mais uma cirurgia, desta vez no setor de traumatologia, para retirada dos fixadores presentes nas fraturas de Dávine: “Está sendo discutida a substituição dos fixadores por parafusos e placas que vão permanecer com ela. Os inchaços já estão melhores, mas ela continua com vários profissionais cuidando dela diariamente”, completou o familiar.

A família da paciente já havia confirmado que ela consegue responder a estímulos a estímulos externos e que se comunicar por meio de gestos, como piscar os olhos e apertar as mãos. Ainda assim, o primo de Dávine pede cautela nesse momento.

"Ela responde a gestos, mas, às vezes, isso é involuntário. São efeitos bem pequenos já que o tratamento é a longo prazo. Temos que ficar calmos e esperar porque sabemos que o processo é demorado. Nos próximos três meses, ainda não há expectativa com os médicos de como vai estar a condição neurológica dela porque ainda é muito cedo", pontuou.

